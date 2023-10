Vučić nakon povratka iz Brisela: Kurti neće da formira ZSO, izveo dobar ali kratkoročan trik

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Nacionalnog dnevnika na Televiziji Pink. On je govorio o svim aktuelnim temama, nakon svih sastanaka u Briselu. Vučić je kazao da je Kurti jučer u Briselu izveo dobar ali kratkoročan trik, i najavio je i da će u srijedu ili četvrtak da budu raspisani izbori.

- Pokušavao je on to i ranije - kazao je Vučić i dodao:

- Pokušavao je to ranije, jučer je to bio sasvim izvjesno posljednji put da je to napravio jer ne vjerujem da više to može da prođe. Prvi put je imao sastanke sa predstavnicima evropskih sila i iznio im je ideju da potpišemo sva tri dokumenta - kazao je Vučić.

Formiranje ZSO

Vučić je kazao da Kurti nije spreman da formira Zajednicu srpskih opština.

Vučić kaže da je Kurtiju bilo jasno da Srbija to ne može da potpiše, a pokušao je taj trik da "proda" evropskim liderima.

- On je to ponudio, a jasno mu je da neće da ispunjava sve. To je bio trik da kupi vrijeme - kazao je Vučić.

Kako kaže, on smatra da je to prilika da dobije na vremenu i nastavi na daljem progonu Srba.

- On neće ništa uraditi, ja to kažem unaprijed, kao što sam rekao stotinama puta - rekao je Vučić. Kako kaže, važno je da se zna da su "postojali pokušaji nekih ljudi iz našeg okruženja koji su loše govorili o Srbiji".

- Zahvalan sam svima koji su štitili međunarodno pravo i štitili regionalnu stabilnost i pomogli poziciji Srbije - rekao je Vučić.

Sankcije

Predsjednik Srbije je poručio da građani mogu mirno da spavaju, "nastavit ćemo da čuvamo stabilnost i pomažemo našem narodu na Kosovu".

Kako kaže, pozicija Srbije će nastaviti da snaži. Napomenuo je da nije bilo lako, i da bi malo ko mogao u lice da im kaže sve kao on što je uradio. Dodaje da se ponašao u skladu sa Ustavom, kao i da je "u glavi sve vrijeme imao naš narod i ljude u Srbiji".

Kada su sankcije u pitanju, Vučić kaže da je danas bilo pokušaja nekih iz okruženja da traže to protiv Srbije, ali nije prošlo.

- Uskoro očekujemo veliku posjetu iz EU, vjerujem da će to biti sastanak na najvišem nivou. Vjerujem da ćemo nastaviti razgovore, nama je EU ključni partner, naš najznačajniji partner, zato vjerujem da ćemo nastaviti saradnju - rekao je Vučić.

Kako kaže, sramota je što su neki odavde radili na tome da Srbija bude kažnjena, dodaje da je zbog toga što će ostati ponovo kratkih rukava, veoma srećan.

Raspisivanje izbora u srijedu ili četvrtak

Predsjednik Srbije je kazao da će izbore raspisati u srijedu ili četvrtak.

- Važno je da ljudi mogu da iskažu svoje mišljenje, da iskažu svoju slobodnu volju, da možete da čujete riječi kritike, uvrede i klevete, ali da ipak ljudi racionalno donesu odluku kakvu budućnost žele. Da li žele katančenje naroda, do šutanja na Progrom, na otcjepljenje Crne Gore, a posebno da ne govorim o tome da je puno ljudi izgubilo posao - rekao je Vučić.

Podsjetio je da su urađeni kilometri puteva, ali da to nije važno zbog asfalta, već zbog investicija i što zbog toga svaki građanin živi bolje.

- Insistiramo na mamografima, magnetnim rezonancama, skenerima, da probamo da sačuvamo svako naše dijete i svaku našu ženu, kao i starce i starice. Da pokušamo da obezbijedimo sigurnost za našu djecu - rekao je Vučić i dodao da moraju da garantuju veću sigurnost.

Pucnjava na Horgošu

Vučić je u vezi sa jutrošnjom pucnjavom na Horgošu, kazao da ima povjerenje u srbijansku policiju i da je o svemu tome razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Bratislavom Gašićem, u kojeg ima povjerenja, o tome da li mogu da urade stvari kako moraju ili da uvede vojsku.

- Rekao sam da kažu da li su sposobni ili nisu, da ako nisu ja ću donijeti odluku i vojska će da riješi to pitanje i više im nikada neće pasti na pamet da se tako ponašaju i koriste teritoriju Srbije za takve obračune - rekao je Vučić.

Kako kaže, uvodile su i druge zemlje vojsku kada je bilo potrebno, dodaje da će tada da vide kako će ti kriminalci i šverceri da nestanu sa tog područja u jednom danu.

O izbornoj listi

Vučić je rekao da nije važno kako će lista da se naziva, osim imena koje je predvodi. Dodaje da je naziv odličan i da govori o putu Srbije koji ne smije da bude prekinut.

- Uvijek smo sa nečim nezadovoljni, a to je kada mi kažemo da nešto ne smije da bude zaustavljeno i ne smije da bude vraćeno u prošlost. Zamislite da se vrate oni koji bi nas vratili u ono što je bilo u njihovo vrijeme - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je odgovor "Srbija ne smije da stane" odgovor onima koji su željeli da ona stane. Dodaje da Srbija mora dostojanstveno da preživi gubitke i da nastavi da se bori.

- Ovo "Srbija protiv nasilja" je licemjerno do beskraja. Ljudi koji svakoga dana pozivaju na nasilje, imaju listu koja se tako zove. A što njima smeta naša? Zato što oslikava sve ono što bi se dogodilo ako bi oni pobijedili. Zato mislim da je taj naziv odličan za čitav jedan narodni pokret koji će da se bori na ovim izborima - rekao je Vučić.

Popusti za karte za penzionere, veće plate ljekarima

Vučić je rekao da će penzioneri imati 30 posto popusta u Srbija vozovima sa penzionerskom karticom, ako i 10 posto na avio letove.

Najavio je i da će plata ljekara specijaliste od januara sljedeće godine, biti 1.259 eura, i to za relativno kratak vremenski period.

- Medicinske sestre su 2012. godine imale 286, a sada će imati 680 eura - kaže Vučić.

Kako ističe, to su velike stvari i velike razlike.

Vučić je govorio nakon sastanaka u Briselu, gdje se sastao sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom (Charles Michel), šefom diplomatije EU Žozepom Boreljom (Josep Borell), specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, kao i sa kancelarom Njemačke Olafom Šolcom (Scholz), predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) i premijerkom Italije Đorđom Meloni (Giorgia).