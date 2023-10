Abazović optužio Spajića da planira da se zaduži milijardu eura i da od toga uzme postotak

Na sjednici Skupštine Crne Gore raspravlja se o imenovanju Vlade Crne Gore, a nakon ponoći u salu je ušao poslanik i lider Građanskog pokreta URA i aktuelni predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović.

On je čestitao je novom rukovodstvu Skupštine izbor na funkcije.

- Gospodine Mandiću, drago mi je što ste došli do mjesta predsjednika parlamenta i što ste prešli jedan put, od nekih, da me ne shvatite pogrešno, želja da se "zapali" državni parlament do toga da se on danas čuva - naveo je.

Abazović je ocijenio da je Spajić prekršio Ustav jer nije pročitao ekpoze.

- Dobro je da građani vide na koji način ćete upravljati, iako mislim da ćete se vremenom popraviti - dodao je.

Abazović je rekao da neće biti sloma javnih finansija, i da će novi ministar finansija morati da kaže da li će država bankrotirati.

- Crna Gora je zemlja koja ima najveću prosječnu zaradu u regionu, najveću minimalnu zaradu, najveći rast penzija. Želim samo da vidim da građanima 1. januara obezbjedite prosječnu zaradu od 1.000 eura. Ostavite se priče da će to biti 1. januara 2025, 2026, 2027. Vaš plan je da se odmah zadužite za ogroman novac i da od toga uzmete fi. Plastično da objasnim - na milijardu eura, jedan posto fi-ja je deset miliona. Samo ovaj put nemojte da novac ide preko Beograda, jer vas možda tamo neko, iz političkih okolnosti, može izdati. Dajte da ide drugim pravcem. Ja sam ovdje da na prvom premijerskom satu govorim i o ljudima iz regiona, ali iz Njemačke, našeg porijekla, čiji identitet ne želim da otkrijem, ali ću ih samo opisati - za razliku od mene nemaju samo kosu. Tako da g. Spajiću, dajem vam punu podršku da obezbjedite ljudima 1.000 eura - saopćio je Abazović.

Veća distribucija pravde

On je kazao da se 43. vlada se zadužila svega 100 miliona, a ostavlja Spajiću i njegovoj vladi 200 miliona.

- Vi ćete sutra da prvu odluku donesete o odlaganju popisa, samo zato da bi se prihvatio Mandić da bude na čelu parlamenta. Mislim da uslovi za popis postoje, a najveći broj građana bi se izjasnio kao Crnogorci i to je glavni razlog odlaganja. Ništa se za mjesec ne može promijeniti, cilj je samo da se kupi vrijeme. Ta odluka je legitimna i nemam s njom nikakav problem. Kad je riječ o pravdi, ne možete ništa epohalno da uradite jer je ova Vlada pokrenula najvažnije procese. Ne možete više smijeniti Milivoja Katnića i Ivicu Stankovića. Može da bude nekoliko procesa koji će se desiti i samo zato što su se desili ovi politički prcesi. ja ih najavljujem, g. Filip Adžić zna o čemu se radi - rekao je Abazović.

On je poručio da se borio da Crna Gora ima veću distribuciju pravde nego što je imala.

- Ovdje neki ljudi moraju da se oduže svojim sponzorima. Dva čovjeka su rekla ključne rečenice - jedan je Zoran Lazović, a drugi Andrej Milović. Prvi je rekao u Ulcinju nakon suđenja da se opstruira 44. vlada i d se ubrzaju aktivnosti - on okom, a vi skokom, a drugi u emisji jednoj dajte da se napravi vlada pa makar trajala jedan dan. To je obaveza preuzeta od sponzora. Cilj je bio da se napravi nova vlada da bi se pokrenuti procesi usporili ili zaustavili. Vidjećemo šta će biti. Ništa revolucionarno ne može da nastane. Malo se govori o tome da Crna Gora ponovo pravi manjinsku vladu, govorili su dosta je eksperimenata Dritana Abazovića. Evo sad vidimo da su eksperimeti Abazovića primjenivi, ponosan sam na to, ponosan sam na ekspertsku vladu. Da nijesmo napravili ekspertsku valdu vjerovatno bi g. Spajić još bio u Singapuru, jurio Kineskinje-komunistkinje i indonežanke-budistkinje, i doveo još nekoga osim Do Kvona, a onda se od njega počeo ograđivati - rekao je Abazović.

Govoreći o aferi Do Kvon, Abazović je rekao da "ako je Specijalno tužilaštvo zaspalo, ja nisam ništa nisam zaboravio ili propustio".

- Otvarat će se i ta tema. Optužili ste nas da smo organizatori toga. Nadam se da ćete manje izbjegavati političke duele i da ćete doći u državni parlament i reći ono što ste mi rekli u kabinetu. Nema više bježanja. Ja sam ovdje. Mislim da je mnogo važno da se i ta tema izvede do kraja, jer je bilo jako neprijatno slušati da ćete biti hapšeni, da treba da se sakrijete. Ako g. Milović ne bude iznio dokaze o kojima je govorio, mi smo u obavezi da podnesemo prijavu za lažno prijavljivanje - saopćio je Abazović.

Kontrolna saslušanja

On je rekao da od Spajića zahtijeva da se pojavljuje u parlamentu, da ne izbjegava kontrolna saslušanja i sl.

- Želim puno uspjeha 44. vladi, vjerujem da, ukoliko budu predano radili, mogu da ostvare dobre rezultate. Građanima poručujem - vidimo se uskoro u 45. vladi - poručio je Abazović.