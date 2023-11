Direktor SOA-e: Ozbiljno shvatamo situaciju u BiH, poznajemo dobro pitanje islamskog terorizma

Direktor SOA-e Daniel Markić rekao je da je Hrvatska u smislu lične sigurnosti u samom vrhu EU, a ocijenio je i da se u kontekstu predstojećih izbora u Srbiji može očekivati zaoštravanje odnosa, upozorivši da je Srbija "baza za ruske medije", piše Hina.

Markić je u razgovoru za Dnevnik Nove TV kazao je da je Hrvatska tu u samom vrhu dodavši da su "svi senzori" agencije upaljeni od početka agresije Rusije na Ukrajinu.

Ozbiljno se shvata i situacija u susjednoj BiH, rekao je u odgovoru na pitanje koliko su prijetnja Hrvatskoj ekstremističke grupe u toj zemlji.

- Mi sagledavamo naše susjedstvo godinama, poznajemo dobro pitanje islamskog terorizma - naglasio je direktor Sigurnosno-obavještajne agencije Hrvatske (SOA) Markić.

Ratovanje u Siriji i Iraku

Znamo da se oko hiljadu ljudi iz našeg susjedstva otišlo boriti u Siriju i Irak, od čega se barem trećina vratila, a njima se mogu dodati "i ljudi koji su frustrirani što nisu išli tamo i žele potencijalno nešto napraviti. Tako da to shvatamo vrlo ozbiljno", dodao je.

Procijenio je i da na sigurnost Hrvatske utiče i situacija u Srbiji i na Kosovu.

- Utiče isto. Znamo da Srbija živi u nekakvom konstantnom vanrednom stanju. Dolaze izbori u Srbiji i možemo očekivati da će se to povećavati. Kosovo služi za jedno uobičajeno vanredno stanje. Možemo sad vrlo skoro očekivati da će Hrvatska postati tema u Srbiji, i da će se odnosi zaoštriti - rekao je.

Smatra i da se može očekivati uplitanje izvana u izborni proces u Hrvatskoj, u kojoj je iduća godina superizborna (izbori za EU parlament, parlamentarni i predsjednički izbori). "Možemo očekivati, naravno, uticaj određenih zemalja i moramo biti oprezni, pa i vi mediji", rekao je. Upitan u kojem smjeru mogu ići ti uticaji, direktor SOA-e je izdvojio pokušaj utjecaja Rusije preko Srbije.



Uticaj putem finansija

- Možemo ponovno spomenuti Srbiju, ona je baza za ruske medije, platforma s koje onda može širiti svoj utjecaj kroz naše susjedstvo, a i drugi akteri u svijetu su željni utjecati na izbore - rekao je.

Dodao je i da trenutno nije zabilježen pokušaj uticaja "putem finansija". "Kad bi se to dogodilo onda bi se uključili i policija i DORH", dodao je Markić.

Ocijenio je i da se Hrvatska i njena policija dobro nose s problemom povećanja broja ilegalnih migranata. "Naravno, ne možemo sami to riješiti. Ti migrantski valovi dolaze iz Turske, Srbije i BiH, zato što i dalje imaju bezvizne režime s pojedinim zemljama. Moramo utjecati na to da se to ukine", naglasio je.

Upozorio je i na povećanje državno sponzoriranih kibernetičkih napada, navevši da ih je u cijeloj prošloj godini bilo 19, a tokom ove godine već 28. "Tako da je nužno da i dalje gradimo našu odbranu", poručio je šef SOA-e.