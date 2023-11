Kurti: Nacrt Statuta ZSO "neuporedivo napredniji", ali to ne znači da je Kosovo zadovoljno

Premijer Kosova Albin Kurti ocijenio je "neuporedivo naprednijim" nacrt Zajednice srpskih općina (ZSO) koji su predložile EU i SAD, ali je dodao da to ne znači da je Kosovo zadovoljno sadržajem nacrta.

Najnoviji nacrt nije javan

Kazao je da je dostavio primjedbe Kosova na najnoviji nacrt Statuta ZSO, ali da ne može da ih iznese u javnosti "zbog povjerljivosti", prenosi Beta.

- Zbog povjerljivosti nacrta, ne mogu ni da govorim o mojim primjedbama i kritikama. One su veoma važne. Prenio sam to evropskom emisaru preko mog zamjenika Besnika Bislimija 24. oktobra, dva dana prije našeg sastanka u Briselu - rekao je on.

- Ovo je potpuno drugačiji nacrt, neuporedivo napredniji, ali to ne znači da smo zadovoljni, zato sam i ja uputio svoje primjedbe i kritike - rekao je Kurti novinarima u Peći poslije posjete Nacionalnom centru za džudo, gdje je završena obuka pripadnika Kosovskih sigurnosnih snaga.

"Dio paketa"

Kurti je ponovio da je potpis na nacrtu Statuta ZSO ponudio samo kao "dio paketa", a ne kao posebnog dokumenta.

- Rekli smo da smo saglasni da potpišemo paket koji uključuje Osnovni sporazum, Aneks za implementaciju, kao i nacrt na koji smo prethodno uputili komentare, ali pošto nam je u Briselu rečeno da je normalizacija odnosa hitna, pristao sam da potpišemo uz ono što je potpisivanje i prihvaćanje, ali samo kao dio paketa - rekao je Kurti i dodao da je tražio da Kosovo dobije status zemlje kandidata za EU ​​i krene put prijema u NATO.

Evropski lideri su poslije posljednjeg sastanka na visokom nivou u Briselu 26. oktobra javno iznijeli zahtjev da Kosovo počne s osnivanjem Asocijacije i da Srbija provede "de fakto priznanje".