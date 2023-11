Snijeg u Hrvatskoj: Gorski kotar prekriven bijelim pokrivačem

Hrvatsku je prekrio bijeli pokrivač, a snijeg je prvi put ove jeseni pao na planinama Dalmacije. Jutros je Gospić okovan snijegom, dok se na Platku već slegla značajna količina pahulja, izvještava Index.hr.



Planine Dalmacije prekrivene snijegom

Snijeg pada na Dinari, Kamešnici, Biokovu, vrhu Svilaje i Mosora. Na Sinjalu na Dinari izmjereno je -2°C, dok je na Velikoj Duvjakuši zabilježeno -0.3°C uz osjećaj hladnoće od -6. Na Biokovu iznad 1600 metara također su zabilježene temperature ispod nule. Na najvišem vrhu Mosora, Velikom Kablu, temperatura povremeno pada do 0°C, prema izvještaju Dalmacija Danas.

Prognoza za ostatak zemlje

Jutro će biti oblačno s mjestimičnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Dalmaciji. Na istoku zemlje magla, a u Gorskom kotaru i snijeg. Vjetar na kopnu umjeren sjeverozapadni i zapadni, dok će duž obale puhati umjeren i jak sjeverozapadnjak. HAK upozorava na saobraćajne nesreće i probleme na putevima, posebno u Gorskom kotaru.

Problemi u pomorskom saobraćaju

Nepovoljni vremenski uslovi uzrokovali su prekide trajektnih i brodskih linija duž obale, uključujući Dubrovnik, Vis, Mali Lošinj i druge destinacije.

Sutra opet pogoršanje vremena

Rano ujutro djelimično sunčano, no u kopnenim krajevima mjestimična magla. Kiša će zahvatiti Dalmaciju i gorsku Hrvatsku, a ka večeri i ostale dijelove zemlje. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, dok će na moru duvati umjereno do jako jugo. HAK savjetuje vozače da prilagode brzinu uslovima na putu. Najniža temperatura vazduha od 0 do 5, na moru većinom od 6 do 11°C, dok će najviša dnevna biti između 9 i 13, u Dalmaciji do 16°C.