Plenković: Ivan Anušić bit će novi ministar odbrane Hrvatske

U Banskim dvorima danas su održane konsultacije s kandidatima za ministra odbrane Hrvatske, nakon što je Mario Banožić u subotu razriješen dužnosti zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Uoči press konferencije pojavila se neslužbena informacija da će osječko-baranjski župan i potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić biti kandidat za ministra odbrane.

Andrej Plenković je sazvao press konferenciju na kojoj je tu informaciju i službeno potvrdio.

- Održali smo konsultacije. Kandidat za ministra odbrane je Ivan Anušić. Dobio je podršku HDZ-a i koalicijskih partnera. On je šest i pol godina župan, bio je načelnik, branitelj je i dobrovoljac i jedan od potpredsjednika HDZ-a. On je na to pristao i spreman je pripremiti se na saslušanje u saborskom odboru - rekao je Plenković.

- Pretpostavljam da će se u srijedu sazvati saborski odbor. Što se tiče glasanja na plenarnoj sjednici, to je predviđeno za četvrtak. Ne želimo da prođe više od nekoliko dana dok imamo ovaj privremeni režim. Proces je iznimno brz i učinkovit. Već u četvrtak popodne će Anušić biti na funkciji - kaže Plenković.

Anušića će na mjestu župana mijenjati Mato Lukić.