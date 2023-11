Crna Gora: Lazović, Milović i Zvicer dogovarali opstrukciju slučaja ranjavanja novinarke Lakić

Policajac Petar Lazović trudio se da spriječi istragu o pokušaju ubistva novinarke Olivere Lakić, nakon što je Bajram Pista odlučio da specijalnim tužiocima prizna svoju i ulogu drugih okrivljenih u tom zločinu, pišu Vijesti.me.

Progovorio nakon godinu dana

To proizilazi iz transkripata razgovora tog uhapšenog bezbjednjaka sa kriminalcima i odbjeglim kolegom Ljubom Milovićem, a koje je Evropska agencija za sprovođenje zakona (EUROPOL) dostavila crnogorskim istražiteljima.

Novinarka Lakić ranjena je 8. maja 2018. godine, ispred ulaza zgrade u kojoj stanuje u Podgorici.

Pista je uhapšen 29. aprila 2019. godine. Potom je duže od godinu ćutao pred istražiteljima. Nakon što je, ipak, progovorio, Lazović je pravio strategiju ne bi li zaštitio nalogodavca tog pokušaja ubistva, kojeg oslovljava sa Ribić.

Sa Milovićem na kriptovanoj telefonskoj aplikaciji komunicira 20. novembra 2020. godine i traži od njega da priča sa Komitom - Radojem Zvicerom, da se dogovore oko toga koga da pošalju na poligrafsko testiranje i na taj način opovrgnu ono što je Pista priznao.

O odlasku na poligraf

- Brate pričaj sa Komitom. Slušaj, ima neki Bubanja što je uhapšen, oko njih je... Pista je prošao poligraf da mu je Bubanja taj rekao da je pratio Olju za Ribićev interes... Pista je pod tretmanom i Pista nije mogao doći do bilo kojih opijata... Vađena krv i sve, pao je da Bešović i oni oće da bace bombu Enesu, što je i priznao... Da bi čistili Ribića za Olju treba da ovog stisnemo da ode na poligraf, samo oko Olje, ništa drugo, na našu riječ... Jer on tvrdi da su čisti i da nisu mu ništa iza leđa uradili... Jer sam ga pitao jesu li mogli i smjeli mimo tebe uradit šta... Ja bih da im pomognem, ali nemam se za šta uvatit’ jer samo imam priču, a oni i priču i poligraf - šalje Lazović.

On je tada bio službenik Odsjeka za posebnu operativnu podršku u najznačajnijem policijskom Sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK).

Milović mu potom piše da odbija da o tome razgovara sa Zvicerom i vrijeđa Pistu.

- Ne pričam ništa, šta da mu rečem za tu tranju od Piste, narkomančina zadnja. Pisti se vjeruje što priča, a za Mustafu koji je opisao 10 ubistava niko ku**em mrdn’o nije... Mustafa je za Pistu Švarceneger u svakom smislu.... Neka rade inspektori posao, kad ga privedu neka ga poligrafišu... Svak će za svoje laži snosit’ posledice - odgovara mu Milović.

Uhapšeni tajni agent tada objašnjava da je htio da im pomogne.

- Brate, boli mene ku*ac i za Pistu i Bubanju, ja sam htio da im se pomogne, radi mene šta god ‘oće... Pista nije mnogo oko njih pričao više oko droge, i bio na poligraf i prošao ga... a oko Mustafe jes, uzet džip urađena forenzika i nema ništa, a stalo sve posle, radi izbora i prije neki dan tata tražio sve da mu napišemo oko Mustafe, da gledamo šta se tu može od onog što je ispričao, jer ja ođe jedino oću da pomognem što je do mene i što mogu bratski. Iskreno, oba Zorana sahranio, njima najviše zbog tebe i slike pozitivne koju si ti napravio - objašnjava Lazović.

O odnosima unutar klana

Njegov kolega iz klana i policije piše mu da nema potrebe da to čini zbog njega.

- Brate nemoj zbog mene. Nema potrebe zbog mene pomagati njima. Svak snosi odgovornost za svoja djela. Ja za sebe ne tražim, a ne za druge. A ja sliku brate pravio nijesam, ja se samo ponašam onako kako treba svaki pošteni čovjek prema prijateljima. Ja sve što sam radio, radio i što radim, radim po osjećaju, na isti način kako bi želio da i drugi rade prema meni i mojoj porodici i onda pogriješit ne mogu - napisao je kolega iz klana i policije.

Taj razgovor vođen je nakon što je Pista pred specijalnom tužiteljkom ispričao da ga je Jovan Mirković, nekadašnji vozač navodnog vođe kavačkog klana Slobodana Kašćelana, povezao sa tom organizovanom kriminalnom grupom koja je, kako tvrdi, od njega tražila da likvidira novinarku Lakić, ali i Budvane Marka Ljubišu Kana i Gorana Slovinića Brala...

Za ubistvo Olivere Lakić, tvrdi, nudili su mu 200.000 eura, jer je “vidjela neku svesku”.

Pista je ispričao kako je upoznao Mirkovića na Kosovu krajem avgusta 2016. godine - da ga je sa njim povezao Albanac na Kosovu, za kojeg je prevozio drogu.

Trgovina i preprodaja marihuane

- Živim u Orahovcu na Kosovu. Unazad dosta godina bavio sam se nelegalnom trgovinom i preprodajom marihuane, povezujući vozače i nabavljače, a bavio sam se i prevozom ukradenih automobila najčešće iz Srbije u Albaniju. Tokom tog posla upoznao sam izvjesnog Albanca za koga sam radio promet marihuane sa kojim sam dobro sarađivao. On me jednom prilikom pitao da li bih mogao da prevezem jednog čovjeka iz Gračanice u Štrpce. Nisam znao o kome se radi. To se događa krajem avgusta 2016. jer sam tada kupio automobil ‘fiat’ sa kojim sam otišao u Gračanicu po tog čovjeka. Ispred mene vozili su se ‘pasatom’ moji prijatelji, dva Albanca. Stigli smo u Gračanicu, u jednom motelu je bio smješten Mirković, čije ime sam tek kasnije saznao. Kazao mi je da će mi dati 2.000 eura da ga prevezem u Štrpce. Predstavio se da je novinar i na sebi je imao plastičnu legitimaciju... Ja sam mu stavio do znanja da mu ne vjerujem u tu priču - ispričao je Pista pred tužiteljkom.

Objasnio je da mu je Mirković na ruke dao 2.000 eura da njega i jednog poznanika poveze u Štrpce. Navodno, Mirković mu je tokom vožnje priznao da je i on sa Albancem radio marihuanu...

- Kada je sjeo u automobil predstavio se kao ‘Jorki’ i u toku vožnje me pitao - ‘znaš li koga voziš’, a ja sam mu odogovorio - ‘znaš li ti ko te vozi’. Rekao mi je - ‘sviđaju mi se momci kao ti, dobar si lik’ i pitao me da mu dam lični broj telefona, što sam i uradio. Nakon dva dana sa nepoznatog broja telefona me je neko nazvao i pitao da li mogu doći u kafić. Na pitanje ko je, taj neko je odogovorio da je onaj koji me je pitao da li znam koga vozim. Odlazim u Štrpce, u kafić... Tada mi je rekao - ‘brate, ja sam Jovan Mirković’, a ja sam mu odgovorio - ‘ja sam Bajram Pista’. Tu me pita da li mogu da mu obezbijedim šofera na relaciji od Albanije do Merdara za transport droge i ja sam rekao da mogu. U tom trenutku kada sam ga upoznao, nisam imao predstavu da postoji tzv. kriptovani telefoni, niti šta oni znače, ali sam više puta odrađivao ‘kombinacije’ sa Mirkovićem oko transporta droge na obostrano zadovoljstvo, a posebno u praćenja cisterni sa drogom za prolaz na Merdare... On je uvijek redovno plaćao moju cijenu usluga - ispričao je Pista.

Članovi klana o ubistvima

Zaštićeni svjedok rekao je i da ga je Mirković pozvao nakon sedam, osam mjeseci, tražeći da se ponovo vide u Štrpcima. Kazao je i da je tada bio u finansijskim problemima.

Ispričao je i da su mu članovi kavačkog klana u spuškom zatvoru ispričali za koja ubistva, pokušaje i podmetanje eksploziva su odgovorni, kao i da su planirali ubistvo Cetinjanina Ivana Vukotića, Beograđanke Biljane Mančić, neuspješno organizovali bjekstvo Maria Miloševića iz kosovskog zatvora, zapalili vikendicu Ranka Radulovića, ubili čovjeka u zatvoru, ranili Dragana Roganovića, da imaju podršku porodice Roganović (Duška).

Objašnjavao je i kako su kavčani u zatvoru slavili pokušaj ubistva Kana i Slovinića, podmetanje eksploziva na vozilu supruge Miloša Mančića.

Navodno, Ivana Vukotića, bliskog rođaka sada pokojnog Jovana Vukotića i njegovog brata Igora Vukotića, trebalo je da ubije ista ekipa koju sumnjiče za likvidaciju Bogdana Milića, a Radovan Mujović od Piste je tražio da zakolje Mančićevu, kako bi naudio njenom suprugu Milošu, jer je svjedočio protiv grupe tog Nikšićanina.

Kosovar tvrdi da mu je Nikšićanin objasnio da je Mančić najslabija karika njihovog dotadašnjeg saradnika i da zato traži baš njenu glavu.

“Vidjela nešto što nije trebalo”

Pista je tužiteljki rekao da mu je Vesko Bubanja, kojeg Lazović pominje u porukama, u spuškom zatvoru ispričao da je Lakićeva “vidjela nešto što nije trebala”, zbog čega je počeo da prati kuda se kreće, fotografiše i da sve podatke šalje Filipu Kneževiću.

Navodno, kazao je i da je Filip Bešović bio šofer kada su pratili Oliveru Lakić i da je javio Filipu Kneževiću, vrijeme i momenat kada je sama i da može nesmetano da joj se priđe…

- Njihov motiv je, prema dokazima tužilaštva, sprečavanje novinarke da istražuje kriminalne organizacije na teritoriji Crne Gore i njihove veze sa kriminalnim grupama iz regiona - saopštio je sada uhapšeni specijalni tužilac Saša Čađenović u decembru 2020. godine.