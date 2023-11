Čedomir Jovanović šokirao javnost izjavom o konzumiranju droga: "Sve je to s**nje"

Čedomir Jovanović, predsjednik LDP-a, ponovo je šokirao javnost svojim izjavama.

Kandidat na predstojećim izborima je tokom gostovanja iznio nekoliko detalja iz svog privatnog života, a koji je šokirao voditeljicu srbijanske televizije.

Ona ga je pitala da li je konzumirao opojne droge i koje, s obzirom na to da je javno govorio o konzumiranju.

- Pa, šta. Sve je to s**nje. Kao niko nije probao, niko ništa. A onda u Valjevu policija zaustavi 30 vozila od njih 30 koji su testirani 27 pozitivno na narkotike. Niko se ne drogira, a "ekser" kupiš na ulici za 500 dinara. Niko nije ništa probao, svi volimo svoje žene, sve je super onda legnu u krevet, ona pita "da li me voliš" on pomrljavi "volim" a onda se ona 't***ači' sa nekim s posla, a on sa sekretaricom - kazao je Jovanović.