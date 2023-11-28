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NESVAKIDAŠNJA NESREĆA

Video / Autobus se prepolovio kod Mašinskog fakulteta u Beogradu

Nije jasno kako je došlo do ove nesreće, a nije poznato ni ima li povrijeđenih

Detalji o uzroku ove neobične nesreće trenutno nisu dostupni. Instagram

N. Č.

28.11.2023

Danas se dogodila izuzetno neobična situacija na ulicama Beograda kada se zglobni gradski autobus prepolovio kod Mašinskog fakulteta. Još nije jasno kako je došlo do ove nesreće, a nije poznato ni ima li povrijeđenih, izvještava Nova.rs.

Autobus, koji je inače zglobni, sada je podijeljen na dva dijela, izazivajući iznenađenje i zabrinutost među prolaznicima i vozačima. Detalji o uzroku ove neobične nesreće trenutno nisu dostupni, ali će istraga sigurno razjasniti šta se dogodilo i kako je došlo do prepolovljavanja autobusa.

# NEOBIČNA SITUACIJA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# BEOGRAD
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