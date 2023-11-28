Video / Autobus se prepolovio kod Mašinskog fakulteta u Beogradu

Danas se dogodila izuzetno neobična situacija na ulicama Beograda kada se zglobni gradski autobus prepolovio kod Mašinskog fakulteta. Još nije jasno kako je došlo do ove nesreće, a nije poznato ni ima li povrijeđenih, izvještava Nova.rs.
NESVAKIDAŠNJA NESREĆA
Nije jasno kako je došlo do ove nesreće, a nije poznato ni ima li povrijeđenih
Detalji o uzroku ove neobične nesreće trenutno nisu dostupni. Instagram
Danas se dogodila izuzetno neobična situacija na ulicama Beograda kada se zglobni gradski autobus prepolovio kod Mašinskog fakulteta. Još nije jasno kako je došlo do ove nesreće, a nije poznato ni ima li povrijeđenih, izvještava Nova.rs.
Autobus, koji je inače zglobni, sada je podijeljen na dva dijela, izazivajući iznenađenje i zabrinutost među prolaznicima i vozačima. Detalji o uzroku ove neobične nesreće trenutno nisu dostupni, ali će istraga sigurno razjasniti šta se dogodilo i kako je došlo do prepolovljavanja autobusa.
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