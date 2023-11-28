Video / Autobus se prepolovio kod Mašinskog fakulteta u Beogradu

Danas se dogodila izuzetno neobična situacija na ulicama Beograda kada se zglobni gradski autobus prepolovio kod Mašinskog fakulteta. Još nije jasno kako je došlo do ove nesreće, a nije poznato ni ima li povrijeđenih, izvještava Nova.rs.

Autobus, koji je inače zglobni, sada je podijeljen na dva dijela, izazivajući iznenađenje i zabrinutost među prolaznicima i vozačima. Detalji o uzroku ove neobične nesreće trenutno nisu dostupni, ali će istraga sigurno razjasniti šta se dogodilo i kako je došlo do prepolovljavanja autobusa.