Novi detalji ubistva 14-godišnje Vanje: 40 kamera snimalo automobil u kojem je kidnapovana

Istražni organi otkrili su početnu i krajnju tačku odakle je 14-godinšja Vanja Gorčevska kindapovana, sprovedena do mjesta gdje je odvedena i potom ubijena.

Ekipa "Skoplje1" zabilježila je čak 40 nadzornih kamera tim putem, ali se postavlja pitanje koliko je kamera snimilo kretanje vozila "Renault" i "Citroen" u kojim se nalazila Vanja.

Vanja Gorčevska je oteta u strogom centru Skoplja, nakon čega je prevezena u jednom od navedenih automobila, pisao je "Blic".

Njena putanja se nastavila preko Debar Malog, Mirkovaca, Brazde, a onda u nepoznatom pravcu, prije nego što je nađena, na svega 40 minuta udaljenosti od mjesta gdje je oteta.

Kako su pregledane kamere?

Preko 40 kamera usput, dio su projekta "Bezbjednog grada", dok su ostale iz privatnih objekata, nedaleko od puta.

Kamere se nalaze gotovo na svakom koraku u prvim kilometrima, pa čak i u sporednim ulicama.

Ekipa "Skoplje1" postavlja pitanje - da li su sve kamere pregledane nakon što je prijavljen nestanak djevojčice ili danima kasnje?

Podsjećamo, jedna od ovih kamera je zabilježila oba vozila u kojima je Vanja prevezena nakon što je oteta iz zgrade.

U posjed ovog snimka došao je sjevernomakedonski portal "Portaliks", dok se na snimku vidi kada i kako je devojčica stigla u selo Brazda. Automobili su ovom prometnom ulicom prošli oko 7:55 sati, dok je ukradeni "Citroen" zapaljen oko 9:37 sati.

Region tragao sedam dana

Vanja Gorčevska je ubijena nekoliko sati nakon što je oteta, a njeno telo je nađeno sedmicu dana kasnije. Njen nestanak je prijavila njena majka Zorica 27. novembra, kada je Vanja krenula u školu, ali do tamo nije ni stigla. U otmici je po navodima istrage učestvovao i njen otac, Aleksandar, koji se također nalazi u pritvoru.

Potraga za Vanjom je izazvala veliku pažnju u cijelom regionu, a vjeruje se da ju je otela grupa otmičara na čelu sa kontroverznim Ljupčom Palevskim Palčom.

Zbog učešća u ubistvu Vanje, ali i frizera Pančea Žežovskog, čiji su automobil koristili za otmicu djevojčice, uhapšeni su i Vlatko Kešišev, Velibor Manev i Bore Vidovski.

Tokom otmice djevojčice Vanje korišten je i jedan podrum, gdje je bila vezana, a potom stavljena u vreću za spavanje i izvedena iz zgrade, navodi "TV24".

Vozač koji je Ljupča Palevskog prevezao iz Beograda u Tursku dobio je krivičnu prijavu i produžen mu je pritvor na 30 dana zbog slučaja dvostrukog ubistva.

On se sumnjiči da je od 1. do 3. decembra, kako bi pomogao Palevskom da pobjegne i sakrije se od vlasti, od 1. do 3. decembra "lend roverom" strumičkih registarskih oznaka, u vlasništvu strumičke firme, pokupio Palevskog iz Beograda i odvezao ga u Tursku, prenosi "Telegraf".