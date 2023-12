Vučić: Plašim se da će situacija oko Kosova i RS biti postavljana na sve oštriji način

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras građanima da izbori nisu igra i da država nije igračka, piše Telegraf.rs.

- Mnogima se čini da su nečije riječi slađe, ljepše, brže i jednostavnije izražene nego što ih ja izražavam, ali različite su pozicije. Nekome ko hoće da dobije procenat, dva ili tri više, nije problem da izgovori stvari za koje sutra ne mora da odgovara nikome, a ja moram da vodim računa o svakoj riječi, zato što ću sutra da položim račun narodu - rekao je Vučić u emisiji Ćirilica na TV Hepi.

Istakao je da situacija objektivno nije tako laka kao što bi mnogi da je predstave.

Vučić je rekao da je situacija kao na raskrsnici na kojoj dolaze vozila iz suprotnih smjerova i gdje morate da sačuvate poziciju Srbije koja nije jednostavna.

O sukobima u svijetu

- U svakom slučaju, mislim da ukoliko jedan od ovih velikih sukoba prestane, a ako me pitate, sumnjam da će to da se dogodi, čak i za one koji govore da je Hamas gotovo poražen, plašim se da će da se proširi na neke druge teritorije - rekao je Vučić.

Vučić je izjavio večeras da se plaši da će situacija oko Kosova i RS da bude postavljana na sve oštriji način u narednom periodu, kao i da će Zapad da bude sve nervozniji pred ruske izbore 17. marta.



Izbori u Rusiji

On je pojasnio da je za očekivati da će ruski predsjednik Vladimir Putin očekivati uspjehe na bojnom polju, a da će se sa druge strane održati i izbori na Tajvanu i za Evropski parlament.

- Oni koji su jastrebovi protiv Srbije bit će još žešći poput Grošelja i Viole fon Kramon do svih ostalih koji će da dođu da nam sole pamet, da nam objasne da nije bio dobar izbor, da nema demokratije ovde, a oni su mnogo velike demokrate. I to će da rade sve do maja - rekao je Vučić.