Analitičar Dušan Janjić iz Beograda za "Avaz": Pobjeda SNS-a ne predstavlja iznenađenje

Rezultati izbora u Srbiji najavljuju početak tranzicije vlasti i promjenu načina vladanja, smatra politički analitičar Dušan Janjić. Dodaje da su glasači eliminirali krajnju desnicu, a pobjeda Aleksandra Vučića i njegovog SNS-a ne predstavlja iznenađenje.



- Nema više Šešelja, zavjetnika, te vrste, sve je to usisao SNS. Kao što je progutao SPS, progutao je i njih. Nema više ni Tadića, Radulovića, Čede Jovanovića ... to je nemjerljiv dobitak za Srbiju, a pogotovo za blijedu sliku članstva u EU – kaže Janjić.

Izlaznost birača

Pojašnjava da je SNS uspješno kontrolirao izlaznost birača i utjecao na nju.

- Svi znaju da Vučić to zna da radi, da Srbija ima 40 milijardi budžet i kad se oslonite na takav budžet i ja bih to znao – kaže Janjić.

Ipak, SNS je na određenim nivoima izgubio, posebno u Beogradu.

- Prvo, „ubio“ je svog saveznika, SPS. Ako je igdje uništen SPS, uništen je u Beogradu. Dačića više neće biti, ali to ne znači kraj SPS-a. Nakon ovog poraza SPS-a neće se roditi umjereniji SPS, već novi SPS finansiran novcem pokojnog Slobodana Miloševića i njegovih nasljednika – dodaje Janjić.

Pojavu da hiljade birača organizirano dolaze iz RS i glasaju u gradovima Srbije, a posebno Beogradu, Janjić ocjenjuje kao nacionalnu sramotu. Diskutabilno je i koliko su glasači iz RS i s Kosova podržali SNS.

- Dovesti ljude iz Drvara, Foče ... Tih 20.000 ili koliko je došlo iz RS, kada su se rasuli od Loznice do Beograda, nije mnogo uticao na rezultat, ali to je pokazalo strašno lošu socijalnu, ekonomsku, pa ako hoćete i kulturološku sliku današnje srpske nacije. Zaista cijena odlaska vlasti, poput Dodikove ili Vučićeve, ne može da ne donese štetu, a to što je jučer urađeno s ljudima na novi je način podijelilo srpsku naciju. Sigurno je da će vrlo brzo, možda i Vučićeva vlada, jer ona ima tu vještinu da se oslobodi nepotrebnog tereta, kao što se oslobodio i Kosova, morati pod hitno da se oslobodi te „pomoći“. To znači preispitivanje koncepta etničkog državljanstva koje se daje, a nemaš mogućnost da glasaš ako nemaš prijavljen boravak i ako ne plaćaš porez u Srbiji. To čeka i Vučića, a „stisnuće“ ga i istok i zapad, jer ovaj koncept glasanja možda bi bio dobar u doba Osmanlija, ali tada, kažu, nije bilo demokratije – pojašnjava Janjić.

Bez dvotrećinske većine

Još se broje glasovi, čekaju kompletni i zvanični rezultati, ali Janjić kaže da je u Beogradu počela „buna protiv dahija“, koja se umiriti neće. U Skupštini Srbije SNS neće imati dvotrećinsku većinu, potrebnu za usvajanje pojedinih zakona, pa ni sa evropskim integracijama neće moći upravljati bez pomoći „Srbije bez nasilja“.

- To se sada neće rješavati bez stranaca, a ja sam onaj koji kaže – teško onom kome strani geometri mjere njivu. A to jesu Srbi i Srbija, ali i svi balkanski narodi. Na ovaj ili onaj način vlast u Beogradu će promijeniti nosioca. To sigurno više neće biti Šapić, koliko god stajao u bazenu ili pored bazena, on je potopljen. Pitanje je šta će vlada, koja bude formirana nekad u februaru ili martu moći da uradi, ali mislim da je to projektovan cilj, barem što se tiče Vučića. Mislim da Srbiju čekaju mjeseci nagađanja i pregovora oko Beograda, prenos vlasti u Beogradu, kontrolisan, a Vučić sada ima da razmišlja samo o jednoj opciji – ili će praviti vladu eksperata, koja neće biti radikalska kao ova posljednja, ili će Srbija ponovo biti na ulicama, pa opet na izborima – naglašava Janjić.

Janjić je komentirao i situaciju u BiH.

- BiH je dovoljno pacifikovana, ima dovoljno NATO vojnika, a kad će postati demokratska to je do ljudi u Bosni. Zašto bi Vašington ili Berlin pravili mirnu Bosnu, kad se uvijek preko nje dogovara o malim, velikim stvarima i postiže pobjede. Sigurno je da će i sadašnje stanje Kosova i BiH u Bajdenovoj agendi za izbore biti predstavljeno kao „spriječen oružani sukob i uticaj Rusije“. Dovoljno za narednih pet godina. A ako se u BiH stvori neka nova generacija koja bude više željela da ostane u BiH i da je napravi drugačijom, onda će tako i biti, a ako ne, onda će doći stanovnici iz centralne Azije koji će tu živjeti – kaže politički analitičar Dušan Janjić.