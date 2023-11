Janjić o ruskoj eksploziji na Balkanu: Ako Dodik povede rat, NATO će biti nemilosrdan

Dušan Janjić, politički analitičar i direktor Centra za etničke odnose, u "Bosanskom vjestniku" na objasnio je zašto je važno upozorenje ukrajinskog predsjednika u vezi s potencijalnim sukobom na Balkanu. Janjić je u programu Face-a objasnio i sve "tajne" veze globalne geopolitike.

- Od 2022. se priča da može doći do oružanog sukoba na Balkanu. Balkan, uključujući i Bugarsku i Tursku, krilo je bliskoistočne krize. Zelenski prati sve događaje i povezuje. Na Balkanu se dogodila Banjska, koja je presretnuta reakcijom KFOR-a. Taj balon ispuhan. Izjave Zelenskog su dolijevanje ulja na vatru. Nema rata između Srbije i Kosova. Upozorenje je uvijek važno, ali sukoba neće biti. Zelenski odradio marketinški potez, kako EU i SAD ne bi zaboravili Ukrajinu. Gaza postala veliki ispit za zapadnu, a posebno američku politiku i NATO. Dodik nema masovnu podršku. U BiH nema vlade koja bi povela rat. Pogledajte stanje vojske… ne postoje uslovi! Srbija nije u stanju da povede rat; ovo nije ‘99.

"Rusi su prepadnuti"

Rusi prepadnuti. Ovo što radi Izrael – to je probao Milošević. Rusiji odgovara rat između Izraela i Palestine, ali da je Rusija krenula na Gazu, to nije tačno. Ovo Moskva nije mogla organizovati. Što se tiče izjave Zelenskog: ne zavaravajmo se; nije vrijeme da mali narodi igraju ovakve politike. Dodik je možda prije godinu dana i mogao uraditi incident, sada ne može. To bi bila diskreditacija NATO-a. Bilo bi direktno osporavanje osnovne uloge Amerike. Na to puca Zelenski. Dodik da napravi udar na BiH, to bi bio ustanak protiv međunarodnog prisustva u BiH. Ne bi to mogao preživjeti na slobodi. Serija ratova je kombinacija koja je počela 2008. Zaboravili smo Gruziju. Sada se svijet uzdrmao toliko da se desila tenzija između Tajvana i Kine. Imali smo susret između Bajdena i predsjednika Kine. Prave pakt mira. Rat u Ukrajini ulazi u fazu primirja, koje će nastupiti za par mjeseci. Postoje tri sile, dvije u usponu: Amerika, Kina i treća koja pada, a to je Rusija.