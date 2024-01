Krapović: Brod Jadran je potpuno legalno i legitimno vlasništvo Crne Gore i taj stav se neće promijeniti

- Poštovanje prema stavu kolege Anušića, ministra odbrane Republike Hrvatske, je odraz naše posvećenosti dijalogu i razumijevanju među svim državama u regionu. Međutim stav Crne Gore je da je Jadran potpuno legalno i legitimno vlasništvo Crne Gore i on se neće promijeniti. Kao ministar odbrane, moja odgovornost je da čuvam ovaj simbol našeg ponosa i istorijskog nasleđa, koji nadilazi granice materijalnog vlasništva. Dijalog i razmjena mišljenja sa našim susjedima su od esencijalnog značaja, te u tom duhu pristupamo svim međunarodnim pitanjima, uključujući i pitanje školskog broda "Jadran" - naveo je Krapović.

Istakao je da je između dijaloga i pregovora "velika razlika", a da on nije neko "kome ta razlika može promaći".

- Naprotiv, kao ministar odbrane, prihvatio sam razgovor na te teme, ali ne i pregovore jer prihvatanje pregovora znači prihvatanje mogućnosti da "Jadran" ne bude crnogorski, a ja to otvoreno kažem neću prihvatiti. To je stvar principa i nacionalnog ponosa. Želim i naglasiti da sam svjestan složenosti odnosa unutar našeg regiona, kao i osjetljivosti pitanja koja se tiču nacionalnog ponosa i nasljeđa. "Jadran" je više od broda - on je živi podsjetnik na našu istoriju i tradiciju, simbol naše povezanosti s morem i naše nezavisnosti".

Krapović je istakao da kao takav, brod Jadran "zaslužuje da bude čuvan i poštovan, ne samo od strane Crne Gore, već i od naših susjeda".

- U duhu izgradnje trajnog mira, saradnje i dobrosusjedstva, Crna Gora se zalaže za stvaranje atmosfere u kojoj se poštuju i cijene nacionalni simboli svih država. Naša posvećenost ovom principu nije samo stvar političke volje, već i odraz dubokog uvjerenja u važnost očuvanja kulturnog i istorijskog nasljeđa za buduće generacije. Na kraju, vjerujem da je otkazivanje sastanka bilo usmjereno ka domaćoj hrvatskoj javnosti, posebno imajući u vidu da je u Hrvatskoj izborna godina. Međutim, želim jasno istaći da politički i unutrašnji manevri, koji se odvijaju na račun Crne Gore i njenog Ministarstva odbrane, posebno kada je riječ o "Jadranu", neće biti politički tolerisani. Zajedno možemo izgraditi budućnost utemeljenu na međusobnom poštovanju, dijalogu i saradnji, poštujući integritet svake zemlje. U tom duhu, Crna Gora ostaje otvorena za konstruktivan dijalog sa svim svojim susjedima, posebno sa Republikom Hrvatskom, a ministru odbrane još jednom želim srdačnu dobrodišlicu u našu zemlju - zaključio je Krapović