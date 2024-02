Mandić: Crna Gora želi što prije da uđe u EU, ova generacija političara to može

Predsjednik Parlamenta Crne Gore Andrija Mandić ocijenio je u izjavi za TVCG da je imao danas veoma važne sastanke u Briselu, te da je evropskim partnerima predočio uspjehe koje je ovaj saziv parlamenta postigao u veoma kratkom roku. Kaže da će bi trebalo formirati anketne odbore u Skupštini, koji bi se u svojim ingerencijama bavili slučajevima ubistva Duška Jovanovića, ministra Pavla Bulatovića, "Prvog miliona"...

Što prije u EU

- Razgovarao sam i sa predsjednikom Evropskog savjeta i uspio sam da im prenesem one poruke koji im prenose svi političari koji dolaze iz CG a to je da CG želi što prije da se priključi Evropskoj uniji, da smo postigli rezultate i isporučili rezultate prvo građanima Crne Gore. Mislim da su to veoma dobro razumjeli - naveo je Mandić.

Kako kaže, saopšteno im je da je ovaj saziv skupštine uspio da uradi ono što nisu uradili prethodnih nekoliko saziva.

- Sve to samo govori da je jedna generacija političara koja je sada u Skupštini i Vladi spremna da radi na uvođenju Crne Gore u EU - poručio je Mandić.

Reforme i set zakona

Kaže da je neophodno praviti reforme i usvojiti cijeli set raznih zakona koji su neophodni za pristup CG EU.

- Mislim da ćemo sa svakim usvojenim zakonom biti bliži EU za makar pola koraka - saopštio je Mandić.

Govoreći o radu Skupštine, ocijenio je da očekuje da će se ubrzo formirati anketni odbori "koji bi se bavili temama ubistva Duška Jovanovića, Pavla Bulatovića, "Prvog miliona..."