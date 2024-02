Vučević: U Beogradu novi izbori ako ne bude potpunog konsenzusa oko formiranja vlasti

Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević kazao je u ponedjeljak da će u Beogradu biti organizirani novi izbori ako na današnjoj konstituirajućoj sjednici beogradske Skupštine ne bude postignut potpuni konsenzus s političkim strankama koje bi činile vladajuću koaliciju s SNS-om.

Puni legitimitet

- Ako ne bude onoga na čemu mi inzistiramo od nastajanja naše političke opcije na političkoj sceni Srbije, a to je puni legitimitet, ići ćemo na nove izbore u rokovima koji su zakonom predviđeni. Neće to biti nikakva ni katastrofa, ni kraj svijeta - kazao je Vučević za Radioteleviziju Srbije uoči donašanje konstituirajuće sjednice beogradske Skupštine.

Prema njegovim riječima, u srbijanskom parlamentu, gdje SNS ima apsolutnu većinu, sve je "daleko izvjesnije", a nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Srbije bit će zakazan u idućom danima ili tjednima.

Odgovarajući na novinarski upit može li preciznije reći kada će to biti, Vučević je naveo da će nastavak sjednice Skupštine Srbije biti zakazan "kada se za to stvore politički uvjeti, kada se postigne politički dogovor".

- Nismo nigdje zakasnili, država funkcionira, svi rade svoje poslove redovito, ali svakako da je to nešto što je izvjesno i što nas čeka u relativno kratkom vremenu - rekao je Vučević.

Formiranje vladajuće koalicije

Također, bivši beogradski gradonačelnik Aleksandar Šapić kazao je da će se, ukoliko u idućih deset dana "ne dođe do jasnog stava" izborne liste "Aleksandar Jerković - Mi glas iz naroda" o formiranju vladajuće koalicije u tom gradu, ići na nove lokalne izbore.

Šapić, koji je i funkcionar Srpske napredne stranke (SNS), rekao je da je do 3. ožujka posljednji rok za konstituiranje Skupštine Beograda, a da ako se do tada to ne dogodi, predsjednik Skupštine Srbije ima pravo u roku od 45 do 60 dana raspisati nove lokalne izbore, prenosi Beta.

On je rekao da očekuje da će današnja konstituirajuća sjednica beogradske Skupštine biti otvorena, a da će zatim njen nastavak biti zakazan za 1. ožujka te dodao da je Beogradu potrebna legalna, legitimna i stabilna vlast.