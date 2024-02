PES: Odavno primjetna namjera Milatovića da opstruira rad Vlade i partije

Pokret Evropa sad (PES) saopćila je da je odavno primjetna namjera Jakova Milatovića da opstruira rad 44. Vlade Crne Gore i PES-a, što je kulminiralo današnjim napuštanjem partije.

U saopćenju navode i da je "dobro što je Milatović shvatio da je vrijeme da napusti PES, kako društvo ne bi trpjelo zbog ličnih nezadovoljstava".

Sada već bivše partijske kolege poručile su Milatoviću i da je "važno zbog Crne Gore da održi ono što u ostavci kazao, a to je da konačno počne raditi u interesu građana umjesto na ličnoj promociji".

Milatović je danas podnio ostavku na sve funkcije u PES-u navodeći da je dosadašnji način rada partije "suprotan obećanom i vrijednostima koje sam imao na umu prilikom stvaranja Pokreta".

Iz PES-a su saopštili da su od preuzimanja vlasti, doprinijeli smanjenju tenzija u društvu i rješavanju problema dijalogom sa svim političkim i društvenim akterima.

- Ovaj dijalog je rezultirao izborom ključnih funkcija u pravosuđu, uspješnim popisom, povećanjem minimalnih penzija na 450 eura, kao prvog koraka programa Evropa Sad 2 - navodi se u saopćenju PES-a.

Iz PES-a dodaju da su odblokirali proces evropskih integracija i da je Crna Gora bliža ulasku u EU nego ikad ranije.

- Nastavit ćemo da se zalažemo za izbor kompetentnih pojedinaca na ključne funkcije, iako razumijemo da to predstavlja novost na političkoj sceni i da se tome protive neke političke strukture, pa čak i pojedinci koji su do skoro bili u PES-u. Nastavit ćemo da se borimo za bolji standard građana i, uprkos svim opstrukcijama, povećanje njihovih zarada i sprovođenje programa Evropa Sad 2 do kraja. Na kraju se nadamo da će zbog javnog interesa aktuelni predsjednik smoći snage da se izdigne iznad ličnih netrpeljivosti i da će se voditi interesima građana, za razliku od dosadašnjeg postupanja, i da neće izlaziti iz svojih ustavnih nadležnosti - piše u saopćenju.

- Ovo je način da se odnosi postave na novim osnovama koje će, nadamo se, biti kvalitetnije. Važno je zbog Crne Gore da održi ono što je u Tviter ostavci kazao, a to je da konačno počne raditi u interesu građana umjesto na ličnoj promociji - zaključuje se u saopćenju.