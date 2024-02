Ana Knežević nestala u Španiji prije više od tri sedmice: Evo šta je poznato o slučaju

I dalje nema ni traga ni glasa od Ane Knežević, koja je početkom februara nestala u Madridu. Ana, koja je udata za čovjeka iz Srbije Davida Kneževića, posljednji put je viđena 2. marta ispred stana u luksuznoj zgradi koji je iznajmljivala, a njeni prijatelji i porodica već sedmica nisu čuli ništa o njoj, piše Telegraf.rs.

Ana, rodom iz Kolumbije, američka je državljanka. Sa Davidom je bila u braku više od deset godina, a prije nekoliko mjeseci odlučili su da se raziđu. Ana je tada donijela odluku da se privremeno preseli u Španiju, a u Madridu je bila od decembra.

Njeni prijatelji kažu da ne vide razlog da Ana samovoljno nestane, a glavna misterija su čudne poruke koje su 3. februara stigle sa njenog broja telefona, ali "ne zvuče kao Ana".

Mnoga pitanja su i dalje bez odgovora. Da li je kidnapovana? Da li je upoznala nekog na dan kad je nestala? Da li je glumila da ima uspješan život, a ustvari je bila u brojnim problemima? Da li je samovoljno promijenila planove koje je imala za februar? Oni koji je vole se nadaju da će je naći živu i zdravu, ali u potrazi za njom nema pomaka.

Šta se do sada zna?

Dvoje Aninih prijatelja je 3. februara dobilo poruke od nje. U tim porukama Ana je napisala da je upoznala nekog na ulici i da sa njim ide u vikendicu na oko dva sata od Madrida. Napisala je da je tamo signal loš i da će se javiti kad se vrati... Od tada je više niko nije ni čuo ni vidio.

Ono što je podiglo uzbunu jeste to što Ana nikad ne bi ovako nešto uradila. Nikad ne bi sa nepoznatim muškarcem krenula negdje, kamoli van grada. Također, poruke prijateljima poslate su sa tri sata razmaka. Jedna je bila na engleskom, druga na španskom, sa čudnim frazama, zbog čega su prijatelji uvjereni da ih Ana nije pisala.

Njena najbolja drugarica Sana pokušala je da je dobije u stanu 4. februara, zbog čega je cijeli slučaj prijavila policiji. Kako je Sana ranije rekla za Telegraf.rs, stan je pregledan, ali nema znakove provale i premetačine, i dodaje da ništa od stvari ne nedostaje. Nedostaje samo Ana.

Sa čitavim slučajem upoznata je i španska Nacionalna policija, koja je otpočela potragu za nestalom Anom, ali do sada nema pomaka u istrazi.

Hoakin Amils, direktor udruženja koje traga za nestalima "SOS Desaparecidos Association", ističe da treba da se locira njen telefon, provjeri SIM kartica, pogledaju snimci iz kraja u kojem je živjela. Za 14 godina koliko radi sjeća se samo nekoliko sličnih slučajeva koji su završili tragično. I on se nada da će Anu, koja je visoka 145 centimetara i koja ima dugu talasastu braon kosu i braon oči, biti pronađena.

Podsjetimo, Ana je viđena 2. februara oko 22 sata ispred svog stana, a samo pola sata ranije u zgradu je ušla nepoznata muška osoba, koja je crnim sprejem išarala sigurnosne kamere.

Suprug u kontaktu sa policijom, ali nije došao da je traži

Postoje nelogičnosti i oko Aninog rastanka od supruga. Njeni prijatelji kažu da je razvod bio stresan, ali ističu da nije bilo nasilja, te da su Ana i David navodno pričali. Anina najbolja drugarica Sana pozvala je Davida zabrinuta kada je Ana nestala. Tvrdi da je bio dogovor da se nađu u Madridu i krenu u potragu za njom, ali on nikad nije došao, već je otputovao sa Floride, gdje je nekad živio sa Anom, u Srbiju.

Njegov advokat je rekao da bi bilo nelogično da David traga za ženom u zemlji u kojoj nikog ne poznaje, među ljudima čiji jezik ne govori i u državi gdje ne posjeduje nijednu nekretninu. Advokat tvrdi da se David više puta čuo sa policijom i da je pružio informacije koje mogu da pomognu u istrazi.

Istakao je i da je par imao zajednički posao i brojne zajedničke nekretnine, te da su bili u toku pregovori o podjeli imovine. Navodi da je "rastanak bio sporazumni" te da su obe strane odlučile da angažuju jednog advokata da bi dogovorili podjelu imovine.

David imao ljubavnicu?

Mediji su pisali i da je Ana poslala poruku drugarici u kojoj je svog supruga Davida Kneževića, optužila da je imao ljubavnu aferu.

- Imao je ljubavnicu u Bogoti. Bio je sa njom i to dok sam ja pokušavala da riješim stvari sa njim uz pomoć terapeuta za parove - napisala je Ana u poruci.

U toj poruci je istakla i da su ona i David imali svađu.

- U međuvremenu je urlao na mene da sam k**** što sam ga ispitivala pred drugima ("Zašto sam samo ja loš", "Samo ja sam problem"), a on je pravio planove sa njom. Saznala sam za to nakon što me je ostavio kao psa na ulici u Beogradu - napisala je Ana navodno prijateljici.

Šta je Ana radila na dan nestanka?

Prema tvrdnjama prijatelja, Ana je 2. februara išla da gleda stanove jer je planirala da se preseli. Drugarici je pustila glasovnu poruku u kojoj navodi da je vidjela jedan stan kojim je oduševljena, te da ide da pogleda još jedan.

Obavijestila je Sanu i o tome da 5. februara planira da otputuje u Barselonu na jedan dan sa prijateljicom na kongres. U Barseloni se nikad nije pojavila.

Prijatelji tvrdi i da Ana u trenutku nestanka nije imala ljubavnu vezu. Otkriveno je da je koristila aplikaciju za upoznavanje, a policija je navodno ispitala nekoliko osoba sa kojima je bila u kontaktu. Međutim, svi su tvrdili da nisu bili u vezi sa Anom, već da su samo bili prijatelji.

Porodica je pokrenula akciju prikupljanja novca kako bi platili privatnog detektiva.

Anini najmiliji još jednom su pozvali sve koji imaju bilo kakve informacije o Ani da kontaktiraju organizaciju "SOS Desparecidos".