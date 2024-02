Todorić osniva stranku: Sam ću pobijediti HDZ, napravio sam čudo

Bivši vlasnik "Agrokora" i predsjednik stranke Zajedno Hrvatska Ivica Todorić za N1 je komentirao izlazak na izbore i općenito ulazak u politiku. Na samom početku otkrio je u kojoj fazi se nalazi Zajedno Hrvatska, pokrenuta prije samo tri dana, 24. februara.

- Proveli smo potpunu proceduru, održali skupštinu i ostalo… Danas će biti predano na Ministarstvo za registraciju. Ne znam koliko im treba, ali očekujemo da će biti registrirana u naredne dvije sedmice - kazao je Todorić pa otkrio koliko članova ima:

- Po zakonu smo trebali imati stotinu članova koji su osnivači i imali smo ih oko 120. Odmah po završetku procedure i izlaska u medije, kroz dva dana smo imali nešto više od 2000 članova. Očekujemo ih puno, u hiljadama.

Najviše zbog Agrokora

Govorio je zašto je ušao u politiku.

- Ne znam ko se sjeća moje prve objave nakon događaja, mog povratka iz Londona. Pojavio sam se pred novinarima i rekao određene poruke. Od tada i svih ovih godina stalno sam aktivan. Već nakon deset mjeseci rezultata te vlade znao sam šta se može očekivati, prvenstveno ekonomski, što me interesiralo.

Najviše zbog kompanije koju su mi oteli. Govorio sam da ne razumiju upravljanje državom i da nas vode u haos, da ćemo biti na dnu Europe… Nažalost, bio sam u pravu. Ne samo da je propadala Hrvatska nego i "Agrokor". I to je mene nagnalo da vidim što i kako. Ispunio sam mnogo planova koje sam sebi postavio, ali nikad nisam mislio ući u politiku - rekao je Todorić.

"Ne idem u sabor, nema šanse"

- Znate, kad sam vodio Jamnicu, u 20 godina imao sam jednog direktora, u Belju pet… Drugo je kad neko ode zbog kriminala i nečasnih radnji. Iz čitavog niza razloga sam se kandidirao, ne jednog. Konačni razlog je kad sam vidio u kojem stanju su građani i u kojem stanju je Hrvatska. Naime, Plenković i njegovi saradnici… nevjerovatno je što rade i govore. Trebalo bi ih biti sram. Nas bi trebalo biti sram slušati ih - istaknuo je Todorić i komentirao glasine da želi u politiku kako bi dobio saborski imunitet:

- Nema šanse, ne idem u Sabor, sto posto. Poslovni sam čovjek i imam vještine za to, sigurno neću sjediti u Saboru niti biti predsjednik Sabora. Siguran sam da ću pobijediti na izborima. Sam ću pobijediti HDZ. Ljudi me zovu, na sve strane gledam šta se događa - tvrdi Todorić.

"Čudo sam napravio, bivši zaposlenici će glasati za mene"

- Radim ovdje 40 godina i u svakoj sam pori Hrvatske, svakom gradu, svakom selu. Poznajem okolnosti, poznajem ljude, vidim šta se događa… Ovo što su oni učinili u posljednjih sedam godina je izdaja. Imate samo tri Hrvatske kompanije u 20 najvećih, HEP među njima. Monstruozno je što se dogodilo - smatra Todorić.

Među osnivačima ima ljudi iz "Agrokora", kao i među članovima, što kod Todorića budi optimizam da bi njegovi bivši zaposlenici birali njega na izborima.

- Sigurno ima nešto ljudi iz "Agrokora" među osnivačima. Manje od pola, ali normalno da ima. U ovih 2000 ne znam, sigurno puno manje, možda deset posto. Pazite, ja sam čudo napravio. Te sam kompanije doveo na vrh Europe, na vrh svijeta, na londonsku berzu, ne znate koja je bila vrednija od koje. "Konzum" je imao dva dućana među pet najboljih na svijetu. Bili bismo mali Amazon da nas nisu srušili - izjavio je i otkrio ko je rušio "Konzum":

- Nevjerovatno je da ljudi kroz sedam godina tako malo znaju i razumiju. Bila je to čista geopolitika. Jedan dogovor Evropske unije s Putinom i na bazi toga su donijeli određene odluke. Govorio sam da ne razumiju upravljanje državom i da nas vode u haos. Nije "Agrokor" srušen. Čitav niz stvari je zatvoren da bi stranci došli, to je bio plan. Iza toga stoje Putin i Merkel. Ona je uvukla u to Brisel i Junkera (Jüncker), koji su poslali jednog čovjeka, Plenković se zove, ovdje za premijera. Bio je izvršitelj njihovih naloga. Taj Plenković, on je izdajica i ni o čemu nema veze, provodio je naloge. Nikad nije vidio bogove, samo je izvršavao naloge - smatra Todorić.