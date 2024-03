Neočekivani turistički uspon u Rami, ljeti se traži krevet više

Rama je u proteklih nekoliko godina iznenada postala popularno turističko odredište, privlačeći sve veći broj posjetitelja iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja. Sve je krenulo od pandemije koronavirusa kada je primjetan češći dolazak turista. I sada se u ljetnim mjesecima traži krevet više.

Luka Markešić i njegova supruga pet godina uspješno upravljaju obiteljskim turizmom na području Ramskog jezera. Supruga se brine o apartmanima, iznajmljivanju i čišćenju, dok je umirovljenik Luka Markešić, kako sam kaže, uključen kao pomoćni radnik.



- Turisti prije svega dolaze zbog Ramskog jezera. Međutim, znaju se smjestiti u apartmane i onda obilaziti planine oko jezera. Postoji i nekoliko obilježenih biciklističkih staza koje turisti često koriste. Čak se znaju ovdje smjestiti i na deset dana, a na jedan dan odu u Jajce, Visoko, Kravice i slično. Moguće da razlog leži u tomu jer je ovdje smještaj jeftiniji u odnosu na jadransku obalu i druge destinacije – rekao je Markešić Feni.

Prisjetio se prve godine njihovog rada u turizmu kada je u tijeku bila pandemija koronavirusa. Tada su ih, kako je rekao, uglavnom posjećivali turisti iz BiH, a sezona je bila iznimno uspješna što nitko nije očekivao.

- Mi smo te godine sredili apartmane i nismo očekivali turiste jer je bila pandemija. Međutim, to ljeto bili smo puni. Dolazili su najčešće građani BiH, dok sada više dolaze strani turisti – istaknuo je on.

Ljeti se traži krevet više

Kako Markešić dodaje, sada češće stižu turisti iz udaljenih zemalja poput Japana, Kine i Sudana, te iz europskih zemalja poput Slovenije, Njemačke, Mađarske, Austrije, Hrvatske i Srbije. Prvih godina turisti su se zadržavali jedan dan ili bi eventualno došli na produženi vikend, dok sada ostaju i do deset dana, a uglavnom im se vraćaju stari gosti.

Markešić napominje da turistička sezona u Rami kreće početkom maja.

- U maju i junu uglavnom su popunjeni vikendi. Završetkom školske godine, odnosno od polovine juna do polovine septembra sve je puno. U julu i augustu, posebno ako je neko dešavanje, a ima ih često, ne može se naći smještaj – pojasnio je on.

Turističkog kapaciteta sigurno ima, smatra Markešić, ali naglašava potrebu za poboljšanjem infrastrukture, posebno kanalizacijskog sustava.

Turistički centar na Ramskom jezeru

Da je u proteklih nekoliko godina vidno povećan broj turističkih dolazaka potvrdio je i pomoćnik načelnika Prozor-Rame Josip Juričić, a posebno u prošloj godini kada je Ramsko jezero tijekom cijelog ljeta bilo puno.

- Sve ono što radimo pomalo se odražava na turizam. Imamo destinacija koje su na neki način u korištenju, a imamo one koje su potencijalne i na koje računamo da će u idućem razdoblju biti puno više posjećene – dodao je on.

Kao potencijalnu destinaciju posebno je istaknuo arheološko nalazište Gradac, odredište koje plijeni pažnju historičara, ali i turista. Ovo nalazište, napominje Juričić, nisu puno promovirali da ne bi stvarali gužvu zbog daljnjih arheološka istraživanja, ali ne odbijaju posjete.

Opredjeljenje općine za daljnji razvoj turizma pokazuje i Strategija razvoja u kojoj, među ostalim, stoji i izgradnja turističkog centra na Ramskom jezeru, zajedno s privatnim partnerima.

- Još je to u fazi ideje, ali približili smo se realizaciji. Mislimo da će naše zamisli biti ostvarive u razdoblju do 2027. godine, odnosno do kada nam je kreirana Strategija. Dio tih nastojanja je i publicitet, a radimo je vrlo dobro putem medija i društvenih mreža – pojasnio je Juričić.

Nedostatak smještajnih kapaciteta

Povećanjem turističkih dolazaka, pojavio se problem i nedovoljnog smještajnog kapaciteta, ali je vidljivo pozitivno opredjeljenje žitelja, posebno onih uz Ramsko jezero, da sudjeluju u turističkoj ponudi ovoga kraja.

- Postoji solidna ponuda apartmana, kuća za odmor, brvnara i svega što privlači turiste na duže vrijeme. Međutim, nije to dovoljno. Kada dođu manifestacije, kao što su vjerske, traži se mjesto više i teško se nalazi. Čak i kada imamo sajam Dani šljive, koji je također postao mali turistički brend naše općine, ni tada nema smještaja u okolnim mjestima – istaknuo je.

Juričić stoga naglašava potrebu za regulacijom i registracijom smještajnih objekata kako bi se zadovoljile potrebe rastućeg turističkog interesa.