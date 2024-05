Kvadrat stana u Makarskoj do 7.000 eura: Iznenadit ćete se odakle su kupci

I Makarska ima svoj Žnjan u kojem kvadrat stana košta čak 7.000 eura, a cijene stanova u novogradnji dosežu do 5.400 eura (10.565 KM) po kvadratu.

Drugi red od mora

Zgrada u kojoj za kvadrat stana treba izdvojiti 7.000 eura nalazi se drugi red do mora, odmah iznad hotela "Dalmacija", a stanovi se općenito u Makarskoj mogu kupiti po cijeni od tri do pet i nešto više hiljada eura po kvadratu.

Kako je za Slobodnu Dalmaciju kazao Filip Raffanelli, vlasnik agencije "Navis nekretnine", najviše su traženi stanovi u centru Makarske i to uglavnom jednosobni.

- Više u ponudi i nemamo jednosobnih stanova jer su ih sve pokupovali i to uglavnom kupci iz Slovenije, Češke i Bosne i Hercegovine. Cijene kuća ostale su kao i lani i možda se čak i snižavaju pa se tako nova kuća s bazenom može kupiti za 700.000 i 750.000 eura (1.369.561 i 1.467.387 KM), dok u Makarskoj zapravo više nema na prodaju građevinskih zemljišta -kazao je Filip Raffanelli.

Stan, čiji kvadrat u zgradi iznad hotela "Dalmacija" košta 7.000 eura, nudi agencija "Albedo" iz koje su rekli da se na predjelu Gorinka, tačnije na Glavici, stanovi mogu kupiti za 5.000 do 5.400 eura (9.782 i 10.000 KM) po kvadratu, dok na Zelenki koštaju od 3.000 do 3.500 eura (5.869 i 6.847 KM), a na Dugišu od 3.750 do 4.100 eura (7.336 i 8.021 KM) po kvadratu.

Mlade porodice

- Najviše su traženi jednosobni i dvosobni stanovi, ali cijene su nekako stagnirale, niti se povećavaju niti smanjuju. U Tučepima kvadrat stana u novogradnji košta 5.000 eura, a u Drveniku 6.500 eura (12.717 KM) i to prvi red do mora u zgradi koja je još u izgradnji, u Baškoj Vodi kvadrat košta 4.000 eura, a u Živogošću od 4.000 do 4.500 eura - kazuju iz "Albeda" iz kojeg napominju da su kupci uglavnom mlade porodice koje traže dvosobne stanove, a riječ je o Nijemcima, Slovacima, Česima i državljanima BiH.