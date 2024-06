Rasim Ljajić za "Avaz": Napravili smo najveći iskorak od formiranja stranke, bit ćemo dio vlasti u 80 općina i gradova

Na području Sandžaka jučer se glasalo na lokalnim izborima u Sjenici i Tutinu, a glasalo se i širom Srbije.

U Sjenici bi 10 mandata trebala dobiti Stranka pravde i pomirenja, devet SDA Sandžaka, SDP šest, SNS pet, GG Aldina Kurtovića 5 madata, SBR Fadila Nikšića 3 mandata te BOSS 1.

U Tutinu najviše mandata će imati SDA Sandžaka, njih 18, SPP i SDP po šest, Za naš Tutin tri, Tutin na prvom mjestu dva, Ljutvija Balkan i Hoćemo, možemo bolje za Tutin po jedan.

Svi veći centri

Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije i jedan od glavnih ljudi Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić za "Avaz" je prokomentarisao rezultate ove stranke. On je kazao da što se tiče Tutina i Sjenice djelimično je zadovoljan rezultatima.

- U Tutinu smo napravili rast, u Sjenici smo očekivali više. Puno smo uradili na području općina Tutin i Sjenice u oblasti infrastrukture s obzirom da je cijeli Pešter sada povezan sa asfaltiranim putevima, što je bila misaona imenica do prije sedam godina. Mi smo sve to uradili, ljudi to nisu valorizovali i to je to. Što se tiče ostatka Srbije, od 89 općina gdje su održani izbori bit ćemo dio vlasti u 80 općina, što je veliki rezultat za Socijaldemokratsku partiju Srbije. U svim većim općinama, ne samo da ćemo imati odbornike, nego i učešće u izvršnoj vlasti. Tu mislim i na Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak, Valjevo, u cijeloj Vojvodini ćemo imati učešće u vlasti i mislim da je to veliki pomak što se tiče SDP-a Srbije - rekao je Ljajić za "Avaz".

On je istakao da je to najveći pomak od osnivanja stranke.

- Etablirali smo se kao jedna građanska, ljevičarska stranka, što u ovom ambijentu nije jednostavno i lako, ali to nam daje dodatni motiv na rad na stranačkoj infrastrukturi - istakao je Ljajić za "Avaz".

Matematička šansa

Na pitanje da li je moguće da na području Sandžaka u Sjenici i Tutinu budu dio koalicije koja će formirati vlast, Ljajić ističe:

- Mislim da je u Tutinu nema šanse, a u Sjenici matematički postoji šansa, ali to ćemo tek da vidimo. Postoje kombinacije gdje je to moguće, ali nećemo pod svaku cijenu to da radimo, postoje neki principi kojih se držimo i pod cijenu da ostanemo u opoziciji nećemo te principe derogirati.