"Avaz" u Baškim Vodama: Cijene i nisu za svačiji novčanik, burger 15 eura, pizza 16, kafa 2, piva 5 eura!

Ljetna sezona uveliko je počela u Baškim Vodama u Hrvatskoj. Plaže su prepune posjetioca, a toplo more i ugodna temperatura pogoduje svima.



Međutim, ono što smo zabilježili, osim lijepih plaža i čistog mora, su paprene cijene hrane i pića u ovom ljetovalištu, a koje, iskreno govoreći, i nisu za svačiji džep.

Tako za pizzu morate izdvojiti od 14 do 17 eura, a za burger od 15 do 16 eura. Ako želite popiti kafu to zadovoljstvo košta 2 eura, a piva je 5 eura.

Baška Voda je mala hrvatska turistička destinacija koja se nalazi 50 kilometara južno od Splita i 10 kilometara sjeverno od Makarske, u neposrednoj blizini Brela.