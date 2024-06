Vučić nakon napada u Beogradu: Nećemo imati milosti prema terorizmu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon napada u Beogradu, koji je okarakteriziran kao teroristički, u kojem je ranjen pripadnik Žandarmerije Miloš Jevremović.

Vučić je potvrdio da je napadač izvukao samostrijel iz kese i gađao Jevremovića u vrat. Kako je dodao, sreća je što pripadnik Žandarmerije nije čupao strijelu iz vrata i to mu je spasio život.

- On je sad u dobrom stanju, ne očekujemo teže i veće komplikacije - rekao je Vučić.

Praćeni od prije

Istakao je da se traga za još jednom osobom koja se nalazi na teritoriji Srbije.

Naglasio je da neće imati milosti prema terorizmu.

- Želim da vam kažem da su oni bili praćeni i možda je još 7 ili 8 dana bilo potrebno bilo da bi bili uhapšeni, ali očigledno da su krenuli ranije - rekao je Vučić.



On je dodao da je riječ o ljudima koji su ušli u ekstremističke i terorističke krugove.

- Oni su praćeni po liniji indikativnih na terorizam - rekao je Vučić.

Dodao je da je glavni terorista sinoć došao da posjeti majku.

- Poslije toga se gubi mogućnost praćenja i na kraju se to ovako jutros završilo - rekao je Vučić.

Poručio je da se akcija nastavlja i da su građani Srbije sigurni.

- Čestitam svima i pripadnicima policije i ministru i ranjenom žandarmu, koji će biti odlikovan čim iz bolnice izađe - rekao je Vučić.



Vučič je dodao da će akcija protiv onih koji su indikativni na terorizam trajati u narednim danima.

- Da pohapsimo sve. Sad ih lovimo i to je pitanje trenutka i tehnike. Znamo i imena i sve drugo. Nastavit ćemo i obavit ćemo taj posao. Važno je da je naš junak Miloš Jevremović živ, bit će zdrav i na ponos svojoj porodici - rekao je Vučić.

Nakon njega, građanima se obratio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

Pronaći tragove

On je ponovio da je riječ o terorističkom aktu.

- Traga se za ljudima sa kojima je bio u kontaktu. On je iz Mladenovca i promenio je vjeru, prešao je u Islam i prešao je da živi u Novi Pazar - rekao je Dačić.

On je potom pokazao fotografiju supruge osumnjičenog za napad kod ambasade.

- Inače, otac mu se zove Zoran, on je Miloš. Ne želim da bacimo ljagu na našu braću muslimane, tj Bošnjake. Ovdje je riječ o Srbima koji su konvertiti. Ja sam rekao da se izvrše pretresi svuda, i da se to rješava i pronalaze tragovi. I pohapse svi ti ljudi - kazao je on.