Vučić: U Srbiji su se svi nadali Trampovoj pobjedi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas nakon pobjede Donalda Trampa (Trump) na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama da će se mnogi utrkivati da podiđu Trampu poslije pobjede.

Napomenuo je da su se svi u Srbiji nadali Trampovoj pobjedi.

- Mnogi u svijetu će da se utkruju da podiđu Trampu poslije pobjede, iako do tada nisu bili za njega. Mene zanima šta je to što se direktno odnosi na Srbiju i kako će to da utiče na globalne i regionalne prilike, pa samim tim i posredno na Srbiju. Mi imamo dobre odnose s Trampom - rekao je Vučić.

Ističe da je ovo nešto povoljnija situacija za Srbiju, da će se glas Srbije bolje čuti, ali da neće biti tektonskih promjena u politici prema Srbiji.

- Meni je važno što je on poslovni čovjek, i vjerujem da će naši odnosi biti još bolji. Što se tiče globalnog uticaja, očekujem da će Tramp pokušati da napravi mir u Ukrajini. Vjerujem da riječ mir neće više biti tako omražena u svijetu. Do jučer ste slušali da će pobijediti ovaj ili onaj. Uvjeren sam da će američki predsjednik, i to znam iz prve ruke, nuditi i tražiti rješenje. U ovom trenutku ruska vojska je u velikoj ofanzivi. Pitanje je želi li neko u Rusiji da to zaustavlja. Ja mislim da je to u interesu svih strana, ne samo Ukrajine - naglasio je predsjednik Vučić.