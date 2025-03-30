Bajram u Beogradu: Bajrakli džamija ispunjena vjernicima

U džamijama širom regije zapadnog Balkana vjernici su klanjali bajram-namaz, čime su muslimani, nakon mjeseca posta, dočekali Bajram, javlja Anadolu.

Vjernici su bajram-namaz klanjali i Ramazanski bajram dočekali u džamijama u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji.

Bajram-namaz u Bajrakli džamiji u Beogradu predvodio je beogradski muftija Mustafa Jusufspahić. Jedina beogradska džamija bila je ispunjena vjernicima koji su došli da obilježe kraj mjeseca posta i pokajanja.