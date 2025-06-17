Picula: Ideja "srpskog svijeta" prijeti stabilnosti regije

Evropski parlament je jedina institucija Evropske unije koja kritički preispituje stanje u Srbiji, izjavio je izvjestitelj EP-a za Srbiju Tonino Picula i naglasio da bi na nivou EU trebalo "izjednačiti i standardizirati" pristup toj zemlji.

Početkom maja, Evropski parlament usvojio je Piculino izvještaj koji oštro kritikuje vlasti u Srbiji, poziva Beograd da uskladi svoju spoljnu politiku sa EU i kritikuje srbijanske vlasti i predsjednika Aleksandra Vučića zbog napada na protestante i opoziciju.

Picula je u izvještaju, usvojenom 7. maja, izrazio zabrinutost za stanje demokratije i vladavine prava, pozivajući Beograd da unaprijedi unutrašnji politički dijalog, normalizuje odnose sa Kosovom i potpuno uskladi spoljnu politiku sa EU.

Evropski poslanici usvojili su izvještaj sa 419 glasova za, 113 protiv i 88 suzdržanih.

- Pravo pitanje je zašto je Evropski parlament jedina institucija EU koja tako kritički ispituje situaciju u Srbiji - prenijela je agencija Beta Piculinu izjavu bugarskoj agenciji BGNES.

Različiti pristupi institucija EU-a

- Drugi, poput Evropske komisije i djelimično Evropskog savjeta, imaju drugačiji pristup. Zašto? To bi trebalo pitati lidere tih institucija. Moramo izjednačiti i standardizirati naš pristup Srbiji jer EU nije samo zajednica koja dijeli važne karakteristike poput jedinstvenog tržišta i valute – ona je zajednica vrijednosti i zajedničkih rizika - naglasio je.

Picula smatra da institucije Unije trebaju pažljivo pratiti šta se događa u Srbiji koja "nazaduje u pogledu demokratskih standarda", te je istakao da odgovor predsjednika države na masovne proteste u proteklih šest mjeseci "nije nešto što treba pozdraviti".

Demokratsko nazadovanje Srbije

- Veoma je važno da evropske institucije pažljivo prate šta se događa u Srbiji. Trenutno, Srbija i Aleksandar Vučić nazaduju u pogledu demokratskih standarda – posebno u posljednjih šest mjeseci, tokom kojih smo vidjeli masovne proteste na ulicama srbijanskih gradova. Vučićev odgovor nije nešto što treba pozdraviti. Srbija nazaduje u pogledu mnogih demokratskih indikatora i standarda - rekao je Picula.

Upozorio je da je ideja "srpskog svijeta" opasna i da državama regije koje su kandidati za EU mjesto treba biti u Evropskoj uniji, a ne u imaginarnih projektima pod kišobranom Srbije.

- Svaki projekat koji ima za cilj promjenu granica na račun susjeda je opasan. Ne mislim da je srbijansko rukovodstvo trenutno dovoljno sposobno ili spremno da ponovi greške koje je Slobodan Milošević napravio prije 30 godina, ali moramo ostati oprezni i poslati jasnu poruku – ne samo srpskom narodu, već i narodima zapadnog Balkana – da im je budućnost u Evropskoj uniji, a ne u nekom imaginarnom "srpskom svijetu" - zaključio je Picula.

Dodao je da je važno da "Brisel ukaže na takve ideje, spriječi ih i jasno ih politički označi kao veoma opasne".