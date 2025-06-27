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SRBIJA

Dačić uoči studentskog protesta u Beogradu: Policija će reagirati

Studentski protest najavljen je za sutra, 28. juna u centru Beograda, a organizatori su pozvali na miran skup

Ivica Dačić. Anadolija

FENA

27.6.2025

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić apelirao je u petak, uoči najavljenog studentskog protesta u Beogradu, da skup protekne mirno, poručivši da će svako nasilje biti odlučno spriječeno i sankcionirano.

- Svatko ko počini kazneno djelo bit će sankcioniran - izjavio je Dačić za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Prema njegovim riječima, pripadnici policije bit će raspoređeni širom glavnog grada, a ministar je pozvao građane da ne napadaju policiju niti državne institucije.

- Policija će intervenirati ukoliko neko izaziva nasilje, napada policiju, lomi i pali institucije ili ugrožava druge građane. Bit ćemo uzdržani, ali ćemo reagiratii ako budemo prinuđeni. To nije znak slabosti, već snage - rekao je Dačić, dodavši da "nekada morate da zaštitite ljude i od njih samih".

Studentski protest najavljen je za sutra, 28. juna u centru Beograda, a organizatori su pozvali na miran skup.

# SRBIJA
# IVICA DAČIĆ
# PROTEST
# STUDENTI
# BEOGRAD
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