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PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić pred blokade: "Kao Boga vas molim, ne rušite Srbiju"

Dodao je da država "ne želi da primjenjuje silu" i "izbjegava upotrebu nasilja".

Aleksandar Vučić. Instagram

M. Až.

4.7.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se putem video poruke na Instagramu obratio građanima uoči najavljenih protesta i blokada, moleći ih da ne uništavaju državu i da pokažu razumijevanje.

- Nažalost, postoje oni koji ne vole Srbiju, a ima ih i izvana i unutar naše zemlje, koji su odlučili da zagorčaju život svima vama - poručio je Vučić na profilu @buducnostsrbijeav.

Istakao je da je danas otvorena nova fabrika u Čačku, te da će u naredna 48 sata biti pušten u promet novi autoput do Požege, što je, kako je naveo, "radost za sve građane naše lijepe Srbije".

Osvrćući se na najavljene blokade u Beogradu i širom zemlje, Vučić je rekao: "Molim ih, ne samo kao predsjednik Republike i osoba kojoj su građani ukazali najveće povjerenje, već kao običan čovjek – da prestanu, da se urazume, da ne mrze svoju zemlju, da shvate da su takva djela teška krivična djela, suprotna Zakonu o bezbjednosti saobraćaja i ustavnim normama o slobodi kretanja."

Dodao je da država "ne želi da primjenjuje silu" i "izbjegava upotrebu nasilja".

- Ali ovakve vrste nasilja država ne može i ne smije dozvoliti, jer onda država prestaje da postoji. Zato vas još jednom molim, razmislite i urazumite se. Kao Boga vas molim - rekao je Vučić.

Zaključio je porukom: "Srbija je ozbiljna i odgovorna država koja garantuje slobodu okupljanja i izražavanja, ali blokade koje paralizuju državu su kršenje zakona. Za sve ostale ljude, Srbija će ostati ozbiljna i odgovorna i sutra, i svaki naredni dan."

# SRBIJA
# PROTESTI
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# BEOGRAD
# STUDENTI U BLOKADI
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