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KONGRES U PODGORICI

Ervin Ibrahimović ponovo izabran za predsjednika Bošnjačke stranke

Njegovu kandidaturu jednoglasno je podržalo 329 delegata Kongresa, koji će osim predsjednika izabrati i novi sastav Glavnog odbora

Ervin Ibrahimović. Anadolija

M. Až.

6.7.2025

Na Kongresu Bošnjačke stranke koji se održava u Podgorici, Ervin Ibrahimović ponovo je izabran za predsjednika te partije.

Njegovu kandidaturu jednoglasno je podržalo 329 delegata Kongresa, koji će osim predsjednika izabrati i novi sastav Glavnog odbora. Taj odbor će naknadno imenovati potpredsjednike i druge stranačke organe.

U svečanom dijelu Kongresa, Ibrahimović je poručio da Bošnjačka stranka "zna put do Evropske unije", što je ujedno bio i moto ovogodišnjeg skupa.

- Znamo put do EU i idemo tim putem hrabro i dostojanstveno, svjesni sebe i svoje prošlosti i gledamo širom otvorenih očiju u svoju evropsku budućnost, jer Crna Gora je u Evropi, a Bošnjaci su jedan od najstarijih evropskih naroda - kazao je Ibrahimović.

Na Kongresu su prisustvovali predstavnici političkih partija iz Crne Gore, ali i iz regiona, Turske, Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država.

Za razliku od prethodnog kongresa održanog 2021. godine, kada je Bošnjačka stranka bila u opoziciji, danas je dio vlasti – ima šest poslanika u Skupštini i pet ministara u Vladi Crne Gore.

# CRNA GORA
# BOŠNJAČKA STRANKA
# ERVIN IBRAHIMOVIĆ
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