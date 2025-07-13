Đurić: Osmani manipuliše Trampovim riječima

Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić naveo je u nedjelju da predsjednica Kosova Vjosa Osmani "manipuliše riječima predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i fabrikuje optužbe protiv Srbije."

- Nažalost, manipulacija i fabrikovanje izgleda da su jedini način da Osmani i Priština danas privuku pažnju u Vašingtonu. Srećom, naši američki prijatelji znaju istinu - naveo je Đurić u objavi na društvenoj mreži X.

Kako je rekao, "istina je da je predsjednik SAD Donald Tramp postigao nešto važno Vašingtonskim sporazumom 2020. godine i da je Srbija pozdravila njegovu viziju, stabilnost kroz trgovinu i ekonomski rast, ali da Priština nažalost nije uspjela da poštuje duh tog sporazuma i odbija da prihvati Trampov pristup izgradnje mira kroz ekonomsku saradnju."

Također je istakao da Srbija ostaje posvećena unapređenju mnogih zajedničkih interesa sa Sjedinjenim Državama, kako na Balkanu tako i globalno, uključujući i regije poput Bliskog istoka.

Naglasio je da je vizija predsjednika Donalda Trampa i vizija Srbije da Srbija teži miru kroz povećanu trgovinu, ekonomski rast i regionalnu saradnju.

- Nadamo se da će predsjednik Tramp moći ubijediti druge aktere na Balkanu da prihvate ovu viziju, jer je ona ključ za rješavanje izazova u regionu - rekao je Đurić.

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani potvrdila je prije nekoliko dana navode Donalda Trampa da je nedavno spriječio sukob Srbije i Kosova, naglašavajući da se ne radi o događajima iz prošlosti, već o aktuelnoj bezbjednosnoj prijetnji.