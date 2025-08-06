Brutalno pretučen navijač Partizana, bore mu se za život

Osamnaestogodišnji navijač Partizana, identificiran inicijalima O. L., nalazi se u kritičnom stanju nakon što je brutalno pretučen u Zemunu.

Mladić je hospitalizovan u Kliničko-bolničkom centru Zemun, gdje se ljekari bore za njegov život.

Prema informacijama koje je objavio Telegraf, žrtva je zadobila teške povrede, uključujući prelom lobanje, ruku, nogu, te unutrašnje krvarenje u mozgu, što ozbiljno ugrožava njegovo stanje.

Incident se dogodio 3. augusta u večernjim satima, u autobusu gradske linije broj 18. Dok je vozilo bilo u pokretu, u centru Zemuna, prema izjavama svjedoka i izvorima bliskim istrazi, više automobila presjeklo je put autobusu, iz kojih je izašla grupa od oko 20 maskiranih napadača naoružanih palicama i motkama.

Meta napada bio je mladić koji je nosio duksericu s obilježjima Partizana. Napadači su ga, prema iskazima svjedoka, tukli bez prestanka, a povrijeđena su i dvojica mladića koji su bili u njegovoj blizini. Nakon napada, počinioci su pobjegli s mjesta događaja.

U medijima se spekuliše da su napadači pripadnici navijačke grupe FK Zemun, ali nadležni organi još nisu dali zvaničnu potvrdu.

Povodom incidenta, FK Partizan je izdao saopćenje u kojem izražava zabrinutost i osuđuje nasilje, te poziva nadležne da hitno identifikuju i privedu odgovorne pravdi.