Milioneri masovno stižu u Crnu Goru: Program "zlatni pasoš"

Podaci švajcarske kompanije Henley & Partners pokazuju da će se ove godine čak 142.000 milionera preseliti, napuštajući luksuzne stanove u Londonu i imanja u Francuskoj. Dok Švicarska, Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeni Arapski Emirati zadržavaju dio te populacije, Crna Gora je trenutno najbrže rastuća destinacija.

Prošle je godine broj milionera koji su se doselili u Crnu Goru porastao za impresivnih 124 posto. Iako ih trenutno živi tek oko 2.800 — znatno manje nego u velikim državama — tempo rasta je rekordan.

Glavni razlog za rast popularnosti leži u programu “investicija za državljanstvo”, poznatijem kao „zlatni pasoš“. Crnu Goru privlači i njena blizina zapadnoj Evropi, niski porezi, fiksni porez na dohodak te ukidanje poreza na nasljedstvo i poklone.

– Niski porezi, jadranska obala, luksuzne nekretnine i mediteranski način života učinili su Crnu Goru izborom investitora – objasnio je Dominic Volek (Henley & Partners).

I druge zemlje bilježe rast broja doseljenih milionera– među njima Malta, Poljska, Kina, Kostarika, Indija i Letonija. S druge strane, najveći odlazak bilježe Velika Britanija, Kina, Indija, Južna Koreja, Rusija, Brazil, Francuska, Španija i Njemačka.