Blokade u Beogradu i Novom Sadu: Protesti pred prostorijama SNS-a

U Beogradu su učesnici protesta krenuli iz nekoliko pravaca – dio okupljenih ispred Pravnog fakulteta blokirao je Bulevar kralja Aleksandra i Beogradsku ulicu, dok su drugi iz pravca Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu stigli do Opštine Novi Beograd, gdje su se sastali s demonstrantima koji su se već nalazili na toj lokaciji.

U Novom Sadu, okupljanje je počelo u studentskom kampusu, odakle su demonstranti došli do prostorija SNS-a u Stražilovskoj ulici, gdje su ih dočekale pristalice stranke. Policija je bila raspoređena između dvije grupe kako bi spriječila eventualne incidente.

Protesti se održavaju i u Kraljevu, Čačku i još nekoliko gradova, uglavnom ispred prostorija SNS-a.

U Subotici se okupio veliki broj pristalica SNS-a, koji su mahali zastavama Srbije i pjevali „Veseli se, srpski rode“.

Istovremeno, prema medijskim navodima, pristalice SNS-a su se okupile i u drugim gradovima, među kojima su Sombor, Šid, Bač, Ruma, Pančevo i Smederevo, pružajući podršku stranci. Na prilazima prostorijama SNS-a bila je raspoređena policija.

Na pojedinim studentskim nalozima tokom dana objavljene su poruke poput „opremite se“ i „imate zeleno svjetlo“, iste one koje su kružile i nakon Vidovdanskog protesta u Beogradu, poslije kojeg je na više mjesta došlo do sukoba između učesnika protesta i policije.

U utorak navečer, grupe okupljene oko tzv. zborova pojavile su se ispred prostorija SNS-a u Vrbasu i Bačkoj Palanci. I tamo su demonstrante od pristalica SNS-a razdvajali policijski kordoni.

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je tokom neprijavljenih okupljanja između utorka i srijede povrijeđeno 16 policajaca, dok se 52 građana obratilo Domu zdravlja zbog različitih povreda.

On je pozvao građane da poštuju javni red i mir, naglasivši da policija neće dozvoliti sukobe niti napade na bilo koga.