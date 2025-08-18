Potonula jahta koja se zapalila sinoć u Budvi

Jahta poznatog biznismena, koja se sinoć zapalila u Budvi je potonula.

- Požar koji je sinoć izbio na jahti “Mavrovunija II” , u Luci Budva uspješno je ugašen nakon što je plovilo izvučeno na bezbjednu distancu od veza u marini, a pravovremenom intervencijom nadležnih službi spriječeno je i zagađenje mora, iako je jahta kasnije potonula prilikom nasukavanja unutar luke - saopćeno je iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL).

Poziv upomoć stigao je u 18:45, nakon čega su na lice mjesta upućena dva plovila Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

- Istovremeno je stavljeno u pripravnost specijalizirano plovilo sa opremom za sprječavanje zagađenja mora sa plovila. U prvoj fazi požar je djelimično saniran, a jahta izvučena van marine na bezbjednu udaljenost od ostalih plovila. Međutim, usljed ponovnog rasplamsavanja vatre, u gašenju sa mora su učestvovala i plovila Uprave, specijalizovano plovilo marine Porto Montengro i stručne službe emergency tima marine Luštica Bay. Intervencija je trajala više sati, a požar je u potpunosti ugašen oko 23 sata - dodaju iz UPSUL-a.

Navode da je tokom nasukavanja u unutrašnjem dijelu marine jahta u potpunosti potonula.

- Najvažnije je istaći da nije bilo ljudskih žrtava niti povrijeđenih, i da nije došlo do značajnijeg zagađenja morske sredine. U cliju prevencije razvučene su zaštitne brane oko potonulog plovila. Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama izražava zahvalnost svim službama i posadama koje su učestvovale u intervenciji - saopćili su iz UPSUL-a.

Nadležni istražni i tužilački organi sprovest će, navodi se, postupak utvrđivanja uzroka požara i o tome obavijestiti javnost.