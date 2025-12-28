Evo kako kiseli kupus utiče na zdravlje

Kiseli kupus ima brojne koristi za zdravlje, a najpoznatiji je kao izvrstan prirodni izvor probiotika. Osim toga, sadrži malo kalorija i bogat je vlaknima, što ga čini vrijednim dodatkom svakodnevnoj ishrani.

Registrovana dijetetičarka Aleksis Supan (RD, LD) za Cleveland Clinic izdvojila je niz zdravstvenih prednosti koje donosi redovna, ali umjerena konzumacija kiselog kupusa.

Kiseli kupus je jelo od fermentisanog kupusa koje se najčešće povezuje s istočnoevropskom kuhinjom, iako njegovi korijeni sežu do Kine, prije više hiljada godina.

– Tradicionalni kiseli kupus obično se pravi samo od kupusa i soli, koji prolaze proces fermentacije – objašnjava Supan.

Zdravlje crijeva

– Taj proces ga pretvara u snažan probiotik, što je izuzetno korisno za zdravlje crijeva.

Jedna šolja (142 grama) kiselog kupusa sadrži približno: 27 kalorija, 6,08 grama ugljikohidrata, 4,12 grama vlakana, 2,53 grama šećera, 1,29 grama proteina.

Također je bogat brojnim hranjivim materijama, među kojima su: vitamin B6, vitamin C, vitamin K1, bakar, folat, željezo, mangan, kalij.

– Jedna šolja kiselog kupusa može osigurati oko četvrtine dnevnih potreba za vitaminom C – ističe Supan.

Poboljšava probavu

Zdravlje crijeva ima ključnu ulogu u općem stanju organizma, a Supan crijeva naziva i „drugim mozgom“.

– Fermentisana hrana, poput kiselog kupusa, osigurava crijevima korisne bakterije – navodi ona.

Istraživanja pokazuju da fermentisana hrana može poboljšati crijevnu sluzokožu i smanjiti upalne procese, dok dobro zdravlje crijeva doprinosi boljoj apsorpciji minerala i hranjivih materija. Postoje i ograničeni dokazi da probiotici mogu pomoći u smanjenju proljeva i simptoma inflamatornih bolesti crijeva.

Jača imuni sistem

Probiotici iz kiselog kupusa pomažu u sprečavanju rasta štetnih bakterija i podstiču proizvodnju antitijela. Uz to, sadržaj vitamina C i željeza doprinosi jačanju imunog sistema.

Pomaže u kontroli tjelesne težine

Kiseli kupus ima malo kalorija i mnogo vlakana, što doprinosi osjećaju sitosti.

– Jedna šolja kiselog kupusa ima oko 30 kalorija, što je izuzetno malo i uporedivo s drugim neškrobnim povrćem – objašnjava Supan.

Idealan je izbor za one koji žele voditi računa o tjelesnoj težini.

Podržava zdravlje srca

Vlakna i probiotici mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska i holesterola, ali posebnu ulogu ima vitamin K2, koji se nalazi u fermentisanoj hrani.

– Vitamin K2 doprinosi zdravlju srca jer pomaže da se kalcij apsorbira u kostima, a ne u arterijama – naglašava Supan.

Jača kosti

Vitamin K2 aktivira proteine koji vežu kalcij i osiguravaju njegovu pravilnu apsorpciju u kostima, čime se smanjuje rizik od osteoporoze.

Utjecaj na zdravlje mozga

Iako još ne postoje istraživanja koja direktno povezuju kiseli kupus sa zdravljem mozga, poznata je veza između crijeva i moždanih funkcija.

– Znamo da zdravlje crijeva utiče na stres, raspoloženje i pamćenje – kaže Supan.

Zato probiotička hrana može imati pozitivan efekat i na mentalno zdravlje.

Koji kiseli kupus je najbolji izbor?

Najbolje je birati nepasterizovani kiseli kupus.

– Pasterizacija podrazumijeva zagrijavanje, što uništava probiotike – upozorava Supan.

Ako je kiseli kupus stabilan na polici, a ne čuva se u frižideru, gotovo sigurno je pasterizovan.

Pasterizovane verzije često sadrže i dodatne konzervanse ili šećer, koji nemaju nutritivnu vrijednost.

– Provjerite listu sastojaka. Idealno je da sadrži samo kupus i so. Dodaci poput bijelog luka ili sjemenki komorača su prihvatljivi, ali ako vidite nepoznate sastojke, bolje je izabrati drugi proizvod – savjetuje Supan.

Mogući neželjeni efekti

Kiseli kupus je siguran za većinu ljudi, ali se preporučuje oprez osobama koje koriste inhibitore monoamin oksidaze (MAOI), jer određeni spojevi mogu utjecati na djelovanje tih lijekova.

Također, treba obratiti pažnju na sadržaj natrija.

– U prosjeku, jedna šolja kiselog kupusa može sadržavati oko 1.000 miligrama natrija – upozorava Supan.

Dobra vijest je da nije potrebno konzumirati kiseli kupus svakodnevno.

– Nekoliko kašika jednom ili dvaput sedmično sasvim je dovoljno da organizmu osigurate korisne bakterije – zaključuje ona.

Kiseli kupus, uz umjerenu konzumaciju, može značajno doprinijeti zdravlju probave, imunog sistema, srca, kostiju i mozga.