Ako piletina ima bijele trakice, zaobiđite je: Evo zašto je takvo meso bolje izbjegavati

Bijelo odnosno pileće meso mnogima je čest izbor kada je meso u pitanju. Poznato je da je pileće meso dobar izvor proteina, ali i aminokiseline triptofan, koja oslobađa osjećaj ugode.

Stoga se preporučuje kao prirodni antidepresiv, odnosno, ako se osjećate potišteno, konzumacija pilećeg ili purećeg mesa povisit će nivo serotonina u mozgu i poboljšati raspoloženje.

Pile iz masovnog uzgoja

Osim zbog poveće količine proteina, bijelo meso odličan je izbor i za one koji pokušavaju izgubiti neželjene kilograme jer sadrži tek 165 kalorija na 100 grama mesa bez kože.

Ipak, na nešto biste morali obratiti pažnju kada kupujete pileća prsa, a to su bijele trake po njima.

Vjerovatno ste do sada mislili kako to malo „masnoće“ na njima nije ništa strašno, no nije riječ o tome, već o nečem sasvim drugom. Pile iz masovnog uzgoja tretira se tako da u kraćem vremenu postane veće i teže s više mesa, a takvo meso na sebi ima više bijelih trakica nego meso uzgojeno u domaćem okruženju.

„Znak poremećaja pileta“

Te bijele trake karakteriziraju se kao „znak poremećaja pileta“, odnosno poremećaja njihove mišićne mase te je meso s više bijelih traka, u slobodnom prijevodu, manje zdravo, piše Mirror, a prenosi Centarzdravlja.

Istraživanje provedeno 2013. godine pokazalo je da je meso s bijelim trakama manje kvalitetno meso i sadrži znatno viši postotak masnoće, čak 224 posto više masti.

Doduše, naučnici ističu kako takvo meso nema negativan utjecaj na zdravlje ljudi koji konzumiraju meso „prošarano“ s više bijelih trakica, ali svakako bi bilo bolje izbjegavati ga.