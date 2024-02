Šta kažu stručnjaci: Kada je idealno vrijeme za večeru

Iako se rana večera obično povezuje sa starijim osobama ili malom djecom, čini se da danas sve više ljudi pazi kada će pojesti posljednji obrok u danu i pokušavaju da ne jedu poslije 19 sati.

Jedan od velikih pokretača tog trenda, kako piše portal Real Simple, bila je Covid kriza i promjena radnog vremena restorana, od kojih je većina tokom pandemije skratila radno vrijeme, a gosti su se navikli da jedu ranije.

Osim toga, nedavno je objavljeno nekoliko studija koje sugeriraju da je ranija večera bolja varijanta od večere neposredno prije spavanja, uglavnom ukazujući na činjenicu da je tijelu teže da "odradi“ proces varenja kada se on preklapa sa spavanjem jer je tada prerada šećera i masti lošija, što može biti posebno štetno za dijabetičare, gojazne osobe i hronične zdravstvene bolesnike, piše B92.

Ipak, nutricionisti ističu da večera prije 19 sati nikome ne bi trebalo da bude pravilo i obaveza, jer vrijeme jedenja zavisi od brojnih faktora koji su manje-više van naše kontrole; kao što su radno vrijeme, razne obaveze, vrijeme za vježbanje, dječije aktivnosti, dostupnost hrane, glad, umor i još mnogo toga.

Ljekari zato naglašavaju da je dobro večerati ranije – kada i ako je to izvodljivo – što može biti posebno korisno za osobe s dijabetesom tipa 2. To potvrđuje i studija objavljena u Endocrine Journal iz 2018., koja je pokazala da su dijabetičari tipa 2 koji su jeli kasno uvečer imali lošiju kontrolu glikemije, što je potencijalno dovelo do zdravstvenih komplikacija u vezi s tom bolesti.