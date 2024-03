Jeste li primijetili tamne mrlje na koži piletine iz supermarketa? Razlog je uznemirujući, možda je i bolje da ne znate...

Ukoliko volite piletinu, nakon ove informacije mogli biste osjetiti blago gađenje prema tom bijelom mesu koje inače obiluje proteinima, a lišeno je suvišnih masnoća.



Piletina je mesna okosnica zdrave prehrane, no postoje neugodni detalji vezani uz proizvodnju pilećeg mesa. Najnovije istraživanje BBC-ja pokazalo je, naime, da tamne fleke na nožicama piladi potječe od – njihova vlastitog izmeta.

Nije nepoznanica da na farmama uvjeti života kokoški nisu bajni, pa se počesto dogodi da zbog skučenog boravka u boksovima perad satima i danima (do klanja) stoji u vlastitom izmetu. U sastavu tog izmeta je amonijak, koji uzrokuje opekline na koži; da, to su one crne mrlje na zglobovima. "Nogicama", koje se tako često koriste za pripravu "kripne" kokošije supe ili temeljca...

Utješan je podatak da nakon pomnog pranja rečeni dio anatomije kokoši ili pivca ipak nije škodljiv za konzumenta. A kako će oni koji znaju od čega "maća" potječe gledati na stvari, umnogome ovisi o tome koliko su "visoko baždareni".

Pa, u slast.