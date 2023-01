Efikasniji lijekovi za hepatitis C

Izgleda da novi lijekovi u većini slučajeva mogu u potpunosti eliminirati hepatitis C virus iz krvi, što ulijeva nadu da ova bolest jednog dana može biti iskorijenjena, ukazuje nova američka studija. Inače, u SAD-u oko 5 miliona ljudi boluje od hepatitisa C koji može dovesti do zatajenja jetre.

U većine oboljelih od hepatitisa C novi oralni anivirusni lijekovi su uspješni u liječenju. Naime, vjerovatnost da će neka osoba biti izliječena iznosi oko 95 posto, što znači da virus hepatitisa C više nije prisutan u krvotoku.

Jednako tako treba istaknuti da su spomenute terapije vrlo sigurne te da je rizik od nuspojava vrlo nizak. Osim toga u mnogim slučajevima liječenje traje samo 12 sedmica.