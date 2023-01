Navike koje će vam popraviti energiju tokom hladnih dana

Ako i na vas utječe negativno zimsko vrijeme, važno je pronaći načine kako sebi pomoći. Stručnjaci na sreću znaju trikove koji će odmah djelovati.

Manje sunčanih sati

Dr. Majk Bol (Mike Bohl), direktor medicinskog centra Ro pojašnjava kako tokom zime može doći do lošijeg raspoloženja radi manje sunčanih sati, ali smatra da nema razloga za brigu jer postoje stvari koje možete napraviti svakog dana kako bi vaše raspoloženje bilo puno bolje.

Aktivnost je ključ dobrog raspoloženja, pa iako vam je, vjerovatno, vježbanje zadnja stvar na umu kada ste loše raspoloženi, istraživanja pokazuju kako to trebate napraviti. Vježbanje također popravlja san, smanjuje napetost u mišićima, snižava razinu hormona stresa i podiže tjelesnu temperaturu. Svi navedeni faktori utječu na popravljanje raspoloženja.

Opušten način

Također, ne zanemarujte druženja. Ovo je važan dio dobrog raspoloženja. Ako vam se vrijeme ne sviđa za šetnju gradom, uvijek možete nazvati prijatelja kako biste porazgovarali 15 minuta, navodi Bol.

Aktivnost i druženje su jako važni, ali je jednako važno da svaki dan budite prisutni u svom životu. Sigurno ste čuli za mindfulness, a ta bi vam aktivnost mogla pomoći.

To je svijest o svemu što se baš sada odvija unutar nas. To je svijest o svemu što se upravo događa u našoj okolini. To je mogućnost prihvaćanja svih tih događanja na miran i opušten način.