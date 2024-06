Kako se riješiti napada panike

Napadi panike su iznenađujuće česti. Barem jedna trećina vas doživjet će ga u nekom trenutku u životu. Iako se simptomi razlikuju od osobe do osobe, oni mogu uključivati ??lupanje srca, otežano disanje, vrtoglavicu, znojenje, drhtanje, mučninu, trnce ili utrnulost u prstima na rukama i nogama, te nadmoćan osjećaj nadolazeće “negativne sudbine”.



Normalna reakcija

No, unatoč tome koliko ove epizode mogu biti zastrašujuće i nezaboravne, one same po sebi nisu opasne. To je normalna fiziološka reakcija straha koja se događa u potpuno neprikladno vrijeme. Ovo su metode koje ljudi mogu koristiti kako bi vratili kontrolu i smanjili simptome napada panike.

Zapamtite da će proći

Tokom napada panike, pomaže prisjetiti se da će ti osjećaji proći i neće uzrokovati nikakvu fizičku štetu, koliko god se to osjećalo zastrašujuće u tom trenutku.

Duboko dišite

Duboko disanje može pomoći da se napad panike stavi pod kontrolu.

Napadi panike mogu uzrokovati ubrzano disanje, a stezanje u prsima može učiniti disanje plitkim. Ova vrsta disanja može pogoršati osjećaj tjeskobe i napetosti. Umjesto toga, pokušajte disati polako i duboko, koncentrirajući se na svaki udah. Dišite duboko iz trbuha, polako i ravnomjerno punite pluća dok brojite do 4 i pri udisanju i pri izdahu.

Pomirišite lavandu

Lavanda je uobičajen tradicionalni lijek poznat po tome što izaziva osjećaj smirenosti. Mnoge studije izvještavaju da lavanda može pomoći u ublažavanju anksioznosti. Pokušajte držati eterično ulje ispod nosa i nježno udisati ili ga utrljati malo na rupčić kako biste pomirisali.

Pronađite mirno mjesto

Prizori i zvukovi često mogu pojačati napad panike. Ako je moguće, pokušajte pronaći mirnije mjesto. To bi moglo značiti napuštanje užurbane sobe ili naslanjanje na obližnji zid.

Sjedenje na mirnom mjestu stvorit će neki mentalni prostor i olakšati će fokus na disanje i druge strategije.

Kako sebi pomoći

Kada osoba postane preplavljena uznemirujućim mislima, osjećajima ili sjećanjima, koncentriranje na nešto fizičko u okruženju može joj pomoći da se osjeća prizemljeno.



Fokusiranje na jedan podražaj može smanjiti druge podražaje.

Dok osoba gleda predmet, možda će htjeti razmisliti o tome kakav je osjećaj, ko ga je napravio i kakvog je oblika. Ova tehnika može pomoći u smanjenju simptoma napada panike. Hodanje može ukloniti osobu iz stresnog okruženja, a ritam hodanja može pomoći i u regulaciji disanja. Kretanjem se oslobađaju hormon zvan endorfin koji opušta tijelo i poboljšava raspoloženje.

Redovna tjelovježba može pomoći u smanjenju tjeskobe, što može dovesti do smanjenja broja ili težine napadaja panike. Drugi simptom napada panike je napetost mišića. Vježbanje tehnika opuštanja mišića može pomoći u ograničavanju napada.