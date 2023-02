Da li su majmunske boginje slične koronavirusu? Evo kako se razlikuju

Puno dezinformacija

Ljudi se mogu zaraziti razmjenom tjelesnih tekućina, preko rana na koži, u ustima ili grlu, navodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Kako se širi

Virus majmunskih boginja može se također širiti kašljem, ali uglavnom velikim kapljicama koje padnu na tlo u krugu otprilike jednog metra, što je suprotno od laganih čestica aerosola koje ostaju u zraku nekoliko minuta. Stoga se među ljudima mnogo teže širi od covida.

- Svaka osoba oboljela od covida vjerojatno će virus prenijeti na druge, pod uvjetom da imaju oslabljen imunitet, ali neki ljudi s majmunskim boginjama virus neće prenijeti nikome - kaže Brajan Dihevn (Brian DeHaven), profesor biologije na privatnom Sveučilištu La Sale (La Salle) u Pensilvaniji (Pennsylvaniji).

- Bolest se možda ipak sada lakše širi Europom, ali nije jasno zašto. Čini se da ima nešto više prijenosa s čovjeka na čovjeka nego što bismo mogli očekivati - rekao je Isaks.

Majmunske boginje tipično počinju simptomima sličnima gripi kao što su groznica, jaka glavobolja i oticanje limfnih čvorova. Nakon jednog do tri dana na licu i tijelu se razvija osip koji se najprije manifestira u obliku plosnatih lezija, a završava u obliku gnojnih čvorića.

Simptomi mogu trajati dva do četiri sedmice. Majmunske boginje mogu biti smrtonosne, ali prema podacima WHO-a stopa smrtnosti uvelike varira od soja do soja, od gotovo nula do čak 11 posto.