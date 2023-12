Stručnjaci o novoj podvarijanti COVID-19: Najprenosiviji koronavirus do sada!

Zdravstvene službe širom Evrope zabrinute su zbog nove podvarijante koronavirusa koja se pojavila krajem oktobra, zarazila više od 40 posto stanovništva u SAD i do sada se proširila na 29 država svijeta.

Potrebno pratiti

Njemački ministar zdravstva Karl Lauterbah se nada da će Njemačka “pregurati zimu” prije nego što se podvarijanta omikrona XBB.1.5 proširi i na ovu zemlju, a zabrinutost su izrazili i iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) jer se nova podvarijanta COVID-19 prenosi lakše od svih prethodnih.

- Za nas nikako nije dobro to što je to najprenosivija podvarijanta koja je do sada otkrivena. Također nije dobro što ovaj soj, koji su Skandinavci nazvali “cracken”, po mitskom morskom čudovištu, križancu hobotnice i lignje koji je u 18. stoljeću potapao brodove, izbjegava postojeća antitijela u organizmu koja smo stekli ranijim infekcijama ovim virusom ili vakcinacijom - kazao je za “Avaz” prof. dr. Jasenko Karamehić, subspecijalista kliničke imunologije.

Iako za sada ne izaziva teže simptome, Karamehić ističe da je itekako potrebno pratiti ga, jer se radi o virusu koji spontano mutira, pa je neizvjesno u šta će se pretvoriti.

Broj zaraženih

Pitanje se postavlja da li se koronavirus ubrzano širi i u BiH, tj. da li je u porastu broj zaraženih. Prema riječima Adnana Šorlije, odgovornog inžinjera u Higijensko-epidemiološkoj službi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, prema podacima koje imaju, nije zabilježen porast broja zaraženih.

- Od 1. do 30. novembra urađeno je 38 antigenskih testiranja, od toga su samo dva bila pozitivna. Od 1. do 6. decembra testirano je 12 pacijenata, od kojih je troje bilo pozitivno - kazao je Šorlija za „Avaz“.

Zima idealna za širenje virusa

Razumije se zabrinutost njemačkog ministra zdravstva koji je zimu spomenuo kao kritičan period.

- Zima je godišnje doba koje je idealno za širenje virusa. Ljudi se okupljaju u zatvorenim prostorima, ostvaruju više kontakata, a imunitet našeg organizma zimi je neuporedivo slabiji. Svako od nas mora voditi računa o tome i, po mogućnosti, da sutra ne budemo iznenađeni, izbjegavati veća okupljanja.

Nedavno sam bio u Aziji i tamo je nulta tolerancija na COVID-19. Na posao ne možete dok ne uradite test, a u javnim prostorima ljudi i sada nose maske - ističe prof. dr. Karamehić.