Tri vježbe za ukočen vrat

Ukočeni vrat može vas mučiti kada spavate u nepravilnom položaju, kada dugo sjedite za računarom ili u automobilu, ali i kada ste dugo pod utjecajem klima-uređaja. Saznajte kako da sami u 90 sekundi opustite ukočeni vrat i osjetite olakšanje.

Tri rješenja za ukočen vrat donosi američki kiropraktičar dr. Alan Mendel (Allan). Možete isprobati samo jednu vježbu ili sve tri. Vježbe djeluju jer se njima produžuje vratni mišić.

Vježba 1 - Prstima suprotne ruke od strane vrata koja vas boli pritisnite vrat i okrenite glavu ustranu dok ne osjetite bol. Dok pritiskate prstima bolno mjesto, okrenite glavu što više možete ustranu. Zatim prstima povucite mišić vrata prema unutrašnjoj strani, odnosno prema ključnoj kosti. Povucite mišić sa što više tački na vratu.

Vježba 2 - Kao i u prvoj vježbi, rukom suprotnom od strane vrata koja vas boli uhvatite se za vrh glave, okrenite glavu za 45 stepeni i povucite je prema dolje. Zadržite 15 do 20 sekundi, opustite i opet povucite još više i zadržite 15 do 20 sekundi. Vratite glavu ravno pa je ponovo povucite prema dolje, zadržite 15 do 20 sekundi, opustite pa povucite još jače.

Vježba 3 - U ovoj vježbi koristi se ista ruka kao i bolna strana vrata. Ruku stisnite u šaku, pritisnite je u vrat gdje vas boli te nagnite glavu na šaku. Pustite da šaka prodre u vrat, a znat ćete da radite dobro kada osjetite bol. Zadržite u ovom položaju 15 do 20 sekundi.