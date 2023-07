Upozoravajući simptomi dijabetesa vide se u očima: Evo na šta trebate obratiti pažnju

Svjetske procjene govore da 537 miliona osoba u dobi od 20 do 79 godina živi sa šećernom bolešću. Čak polovina oboljelih nema postavljenu dijagnozu bolesti i ne liječi se, piše HZJZ. Jedan od razloga za to je nedovoljna upućenost u simptome šećerne bolest. Iako većina uz dijabetes veže jaku žeđ, mnogi zanemaruju pogoršanje vida. Možda zvuči kao da je to simptom zbog kojeg se ne biste trebali brinuti, ali upravo je suprotno. Crvenilo oko očiju može biti skriveni znak dijabetesa tipa 2. Nažalost, do trenutka kada počne pustošiti vid, možda je već uznapredovao.



Zamagljen vid, plutajuće čestice u očima, bol ili crvenilo oka

- Testovi vida provjeravaju vaš vid i trebaju li vam naočale. Ali oni također igraju ključnu ulogu u provjeri mogućih ozbiljnih zdravstvenih stanja kao što je dijabetes - objasnila je Kajla Blek (Kyla Black), optičarka iz kompanije Boots Opticians, za Daily Mail.

Drugim riječima, ne biste trebali preskočiti pregled vida, čak i ako mislite da je dobar.

Blek, koja je optičarka više od 25 godina, na popis simptoma dijabetesa uvrstila je postupno pogoršanje vida ili iznenadni gubitak vida. Isto tako, dodaje, znakovi upozorenja su i zamagljen vid, plutajuće čestice u očima, bol ili crvenilo oka.

Problemi s očima uzrokovani su dijabetičkom retinopatijom, to je komplikacija koja je posljedica šećerne bolesti. Bez liječenja može dovesti do sljepoće. Ali mogu proći godine prije nego što dođe do ove faze, kaže britanska Nacionalna zdravstvena služba.

Dijabetičku retinopatiju uzrokuje visok nivo šećera u krvi koji oštećuje krvne žile koje hrane stražnji dio oka, mrežnicu.

- Ovi simptomi ne znače nužno da imate dijabetes, ali važno je da ih pregledate - zaključila je Blek.

Koji su simptomi dijabetesa

Osim pogoršanja vida, postoje još neki znakovi upozorenja da je riječ o šećernoj bolesti:

Nagli gubitak težine - Nenamjerni gubitak težine se događa zbog visokog nivoa šećera u krvi. Kad bubrezi ne mogu ponovno apsorbirati sav dodatni šećer.

Povećana potreba za mokrenjem - Kada glukoza u krvi dođe do određenog nivoa, bubrezi izbacuju iz tijela višak. Da bi došlo do izbacivanja glukoze, proizvodi se više mokraće, odnosno dolazi do učestalog mokrenja. Češće mokrenje izaziva dehidraciju, odnosno pojačanu potrebu za vodom. Kada pijete više, također više mokrite.

Povećana žeđ - Tekućina koju gubimo pojačanim mokrenjem izaziva dehidraciju, usljed čega osjećamo suhoću u ustima. Pojačani gubitak tekućine iz tijela može dovesti i do toga da nas svrbi koža koja je suha.