Nosite li mobitel sa sobom u toalet: Ljekari upozoravaju na opasnosti kojima vas izlaže ta navika

- Hemoroidi su skup vena unutar i van anusa i svi imamo hemoroide s kojim smo rođeni. Sjedenje i naprezanje dok skrolujete po telefonu može da izazove nadutost hemoroida čije pucanje izaziva krvarenje, bolove i oticanje anusa. Ukoliko ne obratite pažnju na to na vrijeme, možete da budete u velikom problemu - dodala je dr. Karen.

Prema statistici, čak 57 posto ljudi koristi mobilni telefon dok sjedi na WC šolji. Iako vam se to čini kao idealan moment za čitanje poruka, ljekari upozoravaju da ta navika uopće nije dobra.

Bakterije su još jedan od razloga zašto ne biste trebali da nosite telefon u toalet. Vrlo je vjerovatno da će telefon postati kontaminiran i da će na vašim rukama da se nađu mikrobi. Studija iz 2017. godine je otkrila da telefoni srednjoškolaca mogu da sadrže ešerihiju koli i druge mikrobe koji mogu da dovedu do ozbiljnih bolesti.

Prljaviji od daske na WC šolji

Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi Velike Britanije (NHS), bakterije mogu da izazovu dijareju, grčeve u stomaku i povremenu groznicu. Samo jedna od 20 osoba čisti svoj telefon na svakih šest mjeseci, a oni su prljaviji od daske na WC šolji.

- Odrasli i dalje ne znaju kako da operu ruke i to često vidim u javnim toaletima, a ljudi bi toalet morali da koriste samo ukoliko za to imaju potrebu i ne trebaju da se zadržavaju u njemu ukoliko to nije neophodno - rekao je dr. Markos Del Rosario (Marcos) za „Heltlajn“.