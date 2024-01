Zašto se ne biste trebali tuširati odmah nakon obroka

Mnogi ljudi, zbog manjka vremena, odmah nakon jela odlaze pod tuš. Međutim, vjerovali ili ne, ova navika može biti izuzetno loša za vas, a evo i zašto.

Usporava probava

Tuširanje nakon obroka je loša ideja jer smanjuje cirkulaciju krvi. Kada nemate dobru cirkulaciju krvi, probava vam se usporava. A šta mislite, šta se događa ako ne dozvolite da vam se hrana pravilno probavi nakon jela?

Jednostavno rečeno, fermentirat će se ili će istruhnuti u vašem debelom crijevu, čineći da se osjećate umorno, tromo, pa čak i da osjetite mučninu.

Kada se odmah nakon jela okupate, energija koja se inače usmjerava na vašu probavu se sada mora usmjeriti na vaše tijelo i kožu, kako biste održali tjelesnu temperaturu. Zbog toga stručnjaci savjetuju da se kupate najmanje dva sata nakon obroka. Kad poremetite prirodni ciklus vašeg tijela, može doći do pojave bolesti i drugih zdravstvenih problema.

Šta kaže nauka

Iako nijedno savremeno istraživanje ne podupire ovu tvrdnju, postoji teorija da se cirkulacija krvi povećava kada sjednete za ručak i da tako napumpate svoj probavni sistem i druge organe. Kad se nakon jela kupate, ova prirodna funkcija se narušava i vaše tijelo mora naporno raditi da bi održalo svoju standardnu temperaturu jer ga rashlađujete izvana. Rezultat je to da se energija, koja bi bila potrošena u probavi hrane u vašem želucu, sada usmjerila prema koži da bi održala tjelesnu temperaturu. To usporava brzinu probave i dovodi do nelagode.

Koliko dugo trebate čekati da se okupate nakon obroka

Postoje različita mišljenja na ovu temu. Savremena nauka preporučuje da sačekate najmanje 35 minuta, a neki stručnjaci savjetuju da čekate najmanje 2 sata. Sve ovisi o vašem metabolizmu i brzini probave. Ako ste jeli lagani obrok, onda možete sačekati pola sata, međutim, nakon obilnijih obroka bolje je sačekati 2 sata prije no što se okupate.