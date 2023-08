Imate naviku obavljati malu nuždu dok se tuširate: Stručnjaci upozoravaju da to ne radite

Jedna naizgled bezazlena stvar u svakodnevnoj rutini može izazvati posljedice po vaše zdravlje.



Naime, kako donosi HuffPost, stručnjaci tvrde da ljudi koji imaju naviku vršiti malu nuždu prilikom tuširanja zapravo mogu, između ostalog, potaknuti razvoj preaktivnog mjehura. Radi se o pojavi koja ima veze sa zvukom, objašnjava hirurginja Tereza Irvin (Terese Irwin).

Ona tvrdi kako bi, kada ubuduće budemo čuli zvuk vode koja teče, naše tijelo to automatski moglo povezati s mokrenjem, prilikom čega se javlja velika potreba ili želja za mokrenjem. Dodaje da to s vremenom može dovesti do preaktivnog mokraćnog mjehura, stanja koje dovodi do toga da osoba mokri prečesto i zbog toga ima značajnih problema sa zadržavanjem mokraće, odnosno inkontinencijom, prenosi Index.hr.

Osim preaktivnog mjehura i inkontinencije, stručnjaci ukazuju na još dva važna razloga zbog kojih bismo trebali izbjegavati mokrenje ispod tuša. Ono također može dovesti do slabljenja mišića zdjelice, kao i slabijeg pražnjenja mjehura, što može imati brojne posljedice.