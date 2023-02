Kako prepoznati anemiju kod beba i djece

Kako se anemija dijagnosticira

Dijagnozu anemije uspostavlja ljekar pregledom i obaveznim laboratorijskim nalazima krvi. Rade se testovi krvi koji mjere nivo željeza u organizmu, kao i sposobnost vezivanja željeza (TIBC). Pored ispitivanja broja krvnih ćelija, sastavnim dijelom analize krvi se smatra i utvrđivanje nivoa hemoglobina i hematokrita koji pokazuju kvalitet krvi.

Prema kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije, anemijom se smatra smanjena koncentracija hemoglobina u krvi ispod 110gr/l za djecu od šestog mjeseca do pete godine života, ispod 115gr/l od pete do dvanaeste godine i ispod 120gr/l za djecu uzrasta od dvanaeste do petnaeste godine života.

Ukoliko sumnjate da je vaše dijete anemično, obratite se ljekaru. Nemojte na svoju ruku davati djetetu suplemente željeza.